ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch zmodernizovala kuchyňu a jedáleň

Piešťany 5. októbra (TASR) – Kvalitnejšie služby zmodernizovanej stravovacej prevádzky začali od októbra využívať žiaci a pedagógovia na Základnej škole F. E. Scherera v Piešťanoch. Na celkových 399.247 eur vyšli práce, ktorých cieľom bolo zvýšenie množstva podávaných jedál a zlepšenie prevádzkových, technických, hygienických a estetických parametrov budovy. Informoval o tom referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu na piešťanskej radnici Martin Ričány.



Kuchyňa bude pripravovať 700 jedál denne pre žiakov základnej a materskej školy, z toho približne 300 jedál bude pre Základnú školu M. R. Štefánika na Vajanského ulici. Stravovacia prevádzka je umiestnená na dvoch podlažiach. Na prvom sa nachádza kuchyňa so skladovacími priestormi, šatňami a sociálnym zariadením, na druhom nadzemnom podlaží je výdajňa jedál s jedálňou.



„Do kuchyne boli nakúpené moderné varné prístroje. Rekonštruovala sa vzduchotechnika, elektroinštalácia, vodoinštalácia, plynové rozvody, vykurovanie, staré drevené okná nahradili plastové,“ doplnil Ričány. Stavebné práce trvali vyše troch mesiacov od júna do 11. septembra. Pásku na zmodernizovanej prevádzke slávnostne prestrihol primátor Piešťan Peter Jančovič.