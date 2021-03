ZŠ Grundschule spustila pilotné testovanie žiakov kloktacími testami

Kežmarok 26. marca (TASR) - Žiaci zo Základnej školy (ZŠ) Grundschule v Kežmarku absolvovali v piatok pilotné testovanie na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích testov. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že išlo o žiakov druhého stupňa, ktorí sa aktuálne učia prezenčnou formou v malých skupinách, to znamená päť žiakov plus jeden učiteľ.



„Po Veľkej noci by sme chceli takýmto spôsobom začať testovať aj žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Testovanie kloktaním bude fungovať na báze dobrovoľnosti a rodič musí dať písomný súhlas k tomu, aby mohlo byť jeho dieťa testované,” priblížil riaditeľ ZŠ Grundschule Miroslav Beňko.



Podľa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpoklad, že po veľkonočných prázdninách sa na Slovensku začne riadiť regionálnym COVID automatom. Otvorila by sa tak možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na druhom stupni základných škôl.



V prípade, že sa forma testovania kloktaním osvedčí, mohlo by to urýchliť bezpečný návrat žiakov k prezenčnej výuke. „Bol by som najradšej, keby žiaci druhého stupňa nastúpili na prezenčnú výuku vo všetkých školách. Čakáme len na pokyn, kedy nám to ministerstvo umožní,” uviedol primátor Ján Ferenčák.



Ako ozrejmila Sosková, v prípade záujmu o túto formu testovania, musia zákonní zástupcovia vypísať potrebné dokumenty, ktoré sú spolu s ďalšími podrobnosťami dostupné na stránkach jednotlivých škôl. „Ak zákonný zástupca o testovanie dieťaťa kloktaním záujem nemá, žiak môže byť naďalej testovaný antigénovými testami,“ dodala.