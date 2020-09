ZŠ J. Alexyho prechádza z oranžového do zeleného režimu

Zvolen 22. septembra (TASR) – Základná škola Janka Alexyho vo zvolenskom Sekieri prechádza z oranžového do zeleného režimu. Štyria učitelia, s ktorými bol nakazený pedagóg v priamom kontakte, ochorenie COVID-19 nemajú. „Učitelia boli v pondelok (21. 9.) otestovaní, nový koronavírus nepotvrdili ani u jedného z nich,“ informoval o tom v utorok TASR hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Ako dodal, aj naďalej však budú v tomto školskom zariadení dodržiavať opatrenia, ktoré stanovili hlavný hygienik SR a ministerstvo školstva.



Jednému z pedagógov školy potvrdili COVID-19 a škola od začiatku tohto týždňa prešla do oranžového režimu. V domácej karanténe boli štyria učitelia, s ktorými bol nakazený človek v priamom kontakte.



Do prvých ročníkov základných škôl v správe mesta Zvolen nastúpilo v tomto školskom roku 352 prvákov. Najviac, 69, chodí do Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v centre mesta a do školy na Ulici Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Šesť základných škôl navštevuje spolu 3215 žiakov.