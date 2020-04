ZŠ Kecerovce povzbudzuje žiakov do domáceho učenia súťažou s fotkami

Kecerovce 12. apríla (TASR) – Motivovať žiakov na učenie sa doma počas prerušeného vyučovania pomáha na Základnej škole (ZŠ) v Kecerovciach v okrese Košice-okolie aj originálna súťaž. Školáci majú vyriešiť čo najviac úloh a poslať svoju fotografiu, ako sa učia.



"Keďže poznáme našich žiakov, vedeli sme, že potrebujú veľa podpory a motivácie na učenie a že súťaž by tomu mohla pomôcť. Chceli sme aj zabrániť šíreniu informácií, že nemusia pracovať, tým, že im ukážeme pozitívne vzory z radov spolužiakov, ktorí pracujú. Preto sme začali zbierať fotky a uverejňovať ich na stránke školy," priblížila pre TASR riaditeľka ZŠ v Kecerovciach Alena Davidová.



Na obecnú školu chodí viac ako 860 žiakov z rómskych komunít. Súťaž "Učíme sa doma" je určená pre všetkých, aj pre triedy, školáci tak súťažia individuálne aj ako skupina. Iniciatívu majú na starosti dve učiteľky a žiacka školská rada.



"Prichádza nám veľa fotiek a pozitívnych ohlasov. Dokonca aj rodičia nám dali súhlas s uverejňovaním ich fotiek, keďže sa na nich objavovali aj oni," uviedla riaditeľka.



Pre najusilovnejšiu triedu by mal byť víťaznou cenou výlet a pre zapojených žiakov vecné odmeny. Určené učiteľky zbierajú fotografie, triedia ich a zverejňujú. Úlohou žiackej školskej rady je na sociálnych sieťach medzi žiakmi podporovať túto súťaž a učenie sa doma. Priebežné výsledky zverejňujú učiteľky na svojom profile na sociálnej sieti formou krátkeho videa. Aj toto funguje ako odmena.



Škola nezabúda ani na tých žiakov, ktorí nemajú dostupný internet či telefón. Úlohy na aktuálny týždeň si môžu vyzdvihnúť v určených hodinách a vyplnené ich následne vhodiť do školskej schránky alebo ich odovzdať asistentom učiteľa. "Triedne pani učiteľky raz týždenne posielajú report o aktivite svojej triedy - koľko žiakov z koľkých tento týždeň usilovne pracovalo, a dávajú návrh, koho by ocenili," doplnila Davidová.



Riaditeľka priznáva, že nikto nečakal, že v dôsledku hrozby nového koronavírusu ostanú brány školy zatvorené tak dlho. "Momentálne sa nám javí, že žiaci veľmi chcú ísť naspäť do školy a to by bola pre nich najväčšia odmena," skonštatovala.