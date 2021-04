ZŠ Komenského vo Svite sa pripravuje na žiakov 8. a 9. ročníka

Svit 16. apríla (TASR) – Základná škola Komenského vo Svite sa pripravuje na žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí do školských lavíc zasadnú v pondelok (19. 4.). Ako uviedla pre TASR riaditeľka školy Monika Dudinská, títo žiaci od októbra v škole neboli, preto pripravujú postupný nábeh do klasického režimu.



Podľa slov riaditeľky v pondelok (12. 4.) nastúpilo na prvý stupeň tejto základnej školy 91 percent žiakov, zvyšné deti nenastúpili z dôvodu bežných chorôb a viróz, nie z dôvodu strachu a obáv z ochorenia COVID-19. Keďže žiaci prvého až štvrtého ročníka mali predtým kombinované vzdelávanie – časť detí bola doma a časť v škole, čiastočne už prešli adaptačným procesom. Ako podotkla Dudinská, učitelia s odborným tímom zamestnancov venujú pozornosť aj žiakom, ktorí prišli po dlhšom čase do kolektívu. Rovnako učitelia druhého stupňa sa pripravujú na nástup žiakov ôsmeho a deviateho ročníka od pondelka.



Prvé dva týždne budú fungovať v skrátenom rozvrhu maximálne päť hodín denne. „Nezačínajú sa preteky s časom, ale s duševnou a fyzickou pohodou žiakov, učiteľov a rodičov. Upravili sme rozvrh a zaradili sme doň aj výchovné predmety, ktoré v dištančnom vzdelávaní neboli až také podporované. Každý deň budú mať žiaci hodiny s triednym učiteľom a hodiny so školským psychológom zamerané na posilňovanie vzťahov, komunikácie a spolupráce, aby sme im pomohli sa socializovať a obnoviť pracovné a študijné návyky,“ ozrejmila riaditeľka.



Škola sa nakoniec nezapojila do projektu testovania žiakov kloktacími testami, keďže v priestoroch školy sa nachádza mobilné odberové miesto. „Otvorila ho základná umelecká škola, a preto máme možnosť testovania pre našich žiakov, rodičov aj zamestnancov,“ vysvetlila Dudinská.



Všetky nariadené opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa v škole dodržiavajú. „Máme vypracovaný rozvrh stravovania v školskej jedálni, stále skupiny v školskom klube detí, aby sa žiaci nemiešali. Odstupy, dezinfekcia, vetranie, časté upozorňovanie žiakov na dodržiavanie všetkých opatrení. V celej škole je tiež zvýšená dezinfekcia priestorov,“ dodala riaditeľka.