ZŠ Krymská získala interaktívny displej s keramickou tabuľou
Autor TASR
Michalovce 2. novembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Krymskej ulici v Michalovciach získala interaktívny displej s keramickou tabuľou. Projekt podporila sumou 5000 eur Nadácia EPH a mesto Michalovce prispelo sumou takmer 2700 eur. Radnica o tom informuje na svojej webstránke. Ako uvádza, hlavným cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť výučbu žiakov prostredníctvom modernej techniky.
„Nový interaktívny displej s keramickou tabuľou prinesie do vyučovania viac názornosti, hravosti a možností aktívneho zapojenie žiakov. Interaktívna vyučovacia pomôcka bude umiestnená v prírodovednej učebni, kde umožní realizovať široké spektrum aktivít od prezentácií, výukových programov a interaktívnych hier až po precvičovanie a opakovanie učiva. Vďaka jej všestrannému využitiu nájde uplatnenie aj v mimoškolských aktivitách a v prípade potreby poslúži ako efektívny nástroj pre online vyučovanie,“ uvádza mesto.
Projekt je podporou inkluzívneho vzdelávania a napomáha tak podľa radnice ku desegregácii v školskom prostredí a na hodinách „Nový interaktívny displej pomôže pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s poruchami učenia a správania. Rovnako bude prínosom aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým sprístupní moderné formy učenia. Interaktívna učebná pomôcka prispeje aj k zdokonaleniu počítačovej gramotnosti detí, ktorá je dnes nevyhnutnou súčasťou života a ďalšieho vzdelávania,“ dopĺňa mesto.
