Migaľ: ZŠ Ľ. Fullu v Košiciach čaká modernizácia a debarierizácia
Autor TASR
Košice 5. septembra (TASR) - Základnú školu Ľudovíta Fullu na košickom sídlisku Dargovských hrdinov čoskoro čaká rekonštrukcia a modernizácia spojená s debarierizáciou. Informoval o tom košický magistrát po tom, ako v piatok navštívili túto ZŠ minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) a primátor mesta Jaroslav Polaček.
V rámci projektu zrekonštruujú a zmodernizujú priestory školy. „Školu čaká aj kompletná debarierizácia - inštalácia výťahu, bezbariérové vstupy do budovy a hygienické zázemie pre imobilných. Zmodernizujú sa aj odborné učebne, ktoré slúžia na výučbu prírodovedných predmetov, a vo vstupných priestoroch školy sa vytvorí oddychová zóna pre žiakov,“ oznámilo mesto.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 877.812 eur. Financovanie projektu schválila Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice. Projekt aktuálne podľa mesta čaká na podpis zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP). Práce sa budú môcť začať po podpise zmluvy o NFP a uzavretí zmluvy o dielo so zhotoviteľom. Ten bude mať na stavebné práce 12 mesiacov.
„Škola tento projekt pripravovala od roku 2023. Verím, že sa ho teraz aj vďaka podpore ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podarí zrealizovať a dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal Migaľ.
Mesto informovalo, že v základných a materských školách sa počas uplynulých letných prázdnin pustilo do viacerých investícií. „Máme za sebou letné rekonštrukcie a vylepšenia škôl za vyše 1,5 milióna eur a pokračujeme v ďalších investíciách. Pripravené sú projekty za 27 miliónov eur financované z eurofondov,“ povedal Polaček. Snahou je podľa neho znížiť investičný dlh v školách, ale najmä poskytnúť deťom a pedagógom moderné a kvalitné prostredie a podmienky na vzdelávanie.
Stavebné práce pokračujú podľa magistrátu v školách aj v týchto dňoch. Modernizujú sa priestory v ZŠ Bernolákova, Starozagorská a Drábova celkovo takmer za 870.000 eur. Rekonštruujú tam školské učebne, školskú kuchyňu so zázemím či vonkajšie terasy s dôrazom na debarierizáciu priestorov. Podobná rekonštrukcia čaká aj ZŠ Postupimská.
