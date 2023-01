ZŠ Malonecpalská sa zapojila do projektu merania znečistenia ovzdušia

Prievidza 5. januára (TASR) - Žiaci zo základnej školy (ZŠ) na Malonecpalskej ulici v Prievidzi budú spolu s odborníkmi skúmať mieru znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí školy. Projektom budú sledovať šírenie osvety o kvalite životného prostredia z pohľadu detí ako zraniteľnej skupiny. TASR o tom vo štvrtok informovala referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



ZŠ Malonecpalská je jednou zo 42 slovenských škôl, ktoré sa zapojili do výzvy projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Žiaci budú spolu s manažérmi konkrétne merať koncentrácie oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú primárne z dopravy.



Meranie NO2 sa uskutoční na dvoch miestach pri škole v období od 9. januára do 6. februára prostredníctvom pasívno-difúznych vzorkovačov. "Cieľom je zistiť, aké je znečistenie ovzdušia v okolí škôl, keďže významný podiel na ňom má individuálna automobilová doprava a rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa znečistenie ovzdušia následne kumuluje," priblížila Beňadiková.



Pripomenula, že deti patria v nadväznosti na znečistenie ovzdušia k zraniteľným skupinám, dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy, ich dýchací a imunitný systém sa iba vyvíja. "Deti majú užšie dýchacie cesty, takže zápal im spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým, majú tiež väčší príjem vzduchu na kilogram váhy a trávia viac času vonku," ozrejmila.



Dôvodov účasti ZŠ Malonecpalská na projekte je viacero. "Prievidza nemá cestný obchvat, čo nás trápi už dlhšiu dobu, keďže areál našej školy je na okraji mesta, v tesnej blízkosti hlavnej cesty. Je to jediná cesta do Prievidze zo smeru Martin, respektíve opačne," pripomenula riaditeľka školy Ľubomíra Holíková.



V školskom areáli majú podľa nej pomerne dosť stromov a v rámci projektu EKOROK ešte na hranici školského pozemku vysadili živý plot v snahe znížiť znečistenie ovzdušia. "Žiaci základnej a materskej školy sa na školskom dvore hrajú, športujú aj učia. Čistota ovzdušia nás z toho dôvodu zaujíma. A taktiež by sme v budúcnosti radi uskutočnili environmentálne aktivity, ktoré by zlepšili životné prostredie v areáli i v okolí školy," doplnila.