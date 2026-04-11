ZŠ na Školskej ulici v Michalovciach zmodernizovali vďaka eurofondom
Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Chemkostav, si prevzal stavenisko pred dvoma rokmi.
Autor TASR
Michalovce 11. apríla (TASR) - Historickú budovu Základnej školy (ZŠ) na Školskej ulici v Michalovciach kompletne zrekonštruovali za viac ako 3,3 milióna eur. Primátor mesta Miroslav Dufinec upozornil, že za posledné obdobie ide o jednu z najväčších investícií do školskej infraštruktúry, ktorú sa podarilo zrealizovať vďaka fondom Európskej únie (EÚ).
„Niektoré naše školy boli v tradičných historických budovách a toto je jedna z nich. Škola vznikla pred 60 rokmi a samotné pavilóny zub času značne nahlodal. Z ôsmich michalovských škôl do siedmich v tomto volebnom období šli výrazné investície a najväčšia práve do tejto historickej budovy. Škola sa zateplila, vymenili sa okná, pribudli vonkajšie žalúzie, solárne zariadenie na ohrev vody, tepelné čerpadlo, rekuperácia a vznikli aj zelené strechy,“ priblížil primátor s tým, že vďaka obnove znížili emisie CO2 o viac než 70 percent.
Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Chemkostav, si prevzal stavenisko pred dvoma rokmi. „Najnáročnejšie bolo skĺbiť prevádzku školy so stavebnými prácami. Keďže škola pozostáva z viacerých pavilónov, deti sa presúvali tam, kde sme momentálne nerekonštruovali. Napokon sme to zvládli v predstihu a myslím si, že výsledok stojí za to,“ skonštatoval ekonomický riaditeľ spoločnosti Patrik Sabov.
Mestu sa podľa primátora podarilo ďalších 600.000 eur získať z Programu Slovensko na modernú polytechnickú a tiež prírodovednú učebňu, v areáli vybudovali aj hokejbalové ihrisko a atletický ovál. Cez projekt v rámci programu Interreg okrem toho vysadili zelenú stenu, ktorá odčleňuje budovu od vonkajšieho prostredia. Pred školou vybudovali aj prístrešok pre bicykle.
Školu aktuálne navštevuje približne 300 žiakov. Obnova sa týkala všetkých učebných pavilónov, telocvične, kuchyne, jedálne, spojovacej chodby i administratívnej časti. „Ušetríme veľa na energiách, podľa projektu by to malo byť zhruba 60 percent. Pocítili sme to aj minulý rok, keď bola škola zateplená. Obnovili sa odborné učebne a máme vybavenie, ktoré sme doteraz nemali. Ide určite o najväčšiu rekonštrukciu, ktorá však bola naozaj veľmi potrebná,“ dodal riaditeľ ZŠ Miroslav Mach a zároveň ocenil spoluprácu s rodičmi a deťmi počas realizácie prác.
„Niektoré naše školy boli v tradičných historických budovách a toto je jedna z nich. Škola vznikla pred 60 rokmi a samotné pavilóny zub času značne nahlodal. Z ôsmich michalovských škôl do siedmich v tomto volebnom období šli výrazné investície a najväčšia práve do tejto historickej budovy. Škola sa zateplila, vymenili sa okná, pribudli vonkajšie žalúzie, solárne zariadenie na ohrev vody, tepelné čerpadlo, rekuperácia a vznikli aj zelené strechy,“ priblížil primátor s tým, že vďaka obnove znížili emisie CO2 o viac než 70 percent.
Zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Chemkostav, si prevzal stavenisko pred dvoma rokmi. „Najnáročnejšie bolo skĺbiť prevádzku školy so stavebnými prácami. Keďže škola pozostáva z viacerých pavilónov, deti sa presúvali tam, kde sme momentálne nerekonštruovali. Napokon sme to zvládli v predstihu a myslím si, že výsledok stojí za to,“ skonštatoval ekonomický riaditeľ spoločnosti Patrik Sabov.
Mestu sa podľa primátora podarilo ďalších 600.000 eur získať z Programu Slovensko na modernú polytechnickú a tiež prírodovednú učebňu, v areáli vybudovali aj hokejbalové ihrisko a atletický ovál. Cez projekt v rámci programu Interreg okrem toho vysadili zelenú stenu, ktorá odčleňuje budovu od vonkajšieho prostredia. Pred školou vybudovali aj prístrešok pre bicykle.
Školu aktuálne navštevuje približne 300 žiakov. Obnova sa týkala všetkých učebných pavilónov, telocvične, kuchyne, jedálne, spojovacej chodby i administratívnej časti. „Ušetríme veľa na energiách, podľa projektu by to malo byť zhruba 60 percent. Pocítili sme to aj minulý rok, keď bola škola zateplená. Obnovili sa odborné učebne a máme vybavenie, ktoré sme doteraz nemali. Ide určite o najväčšiu rekonštrukciu, ktorá však bola naozaj veľmi potrebná,“ dodal riaditeľ ZŠ Miroslav Mach a zároveň ocenil spoluprácu s rodičmi a deťmi počas realizácie prác.