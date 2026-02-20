< sekcia Regióny
ZŠ na Ulici energetikov v Prievidzi vytvorila relaxačnú miestnosť
Autor TASR
Prievidza 20. februára (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Ulici energetikov v Prievidzi premenila jednu zo svojich tried na relaxačnú miestnosť. Určená je predovšetkým deťom, ktorým škola poskytuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Táto miestnosť je tu práve preto, aby deti, ktoré nevedia zvládať kolektív, mohli s pani asistentkou prísť do priestoru, kde nájdu pokoj. Upokoja sa tu, zostanú 15 minút a potom sa vrátia späť na vyučovanie. Nenaruší sa tým vyučovací proces v triede ani pre ostatné deti, ani pre nich,“ vysvetlila riaditeľka školy Ivana Škrteľová.
Školská špeciálna pedagogička Marcela Šnircová spresnila, že ide o deti, ktoré majú poruchy v zvládaní emócií. „Najskôr sa zameriavame na upokojenie. Keď je dieťa pokojné, rozprávame sa o tom, čo sa stalo - prečo sa nahnevalo, čo tú emóciu spustilo,“ priblížila.
Zariadenie miestnosti je prispôsobené práve tomuto cieľu. Nábytok má bezpečnostné hrany, nechýbajú mäkké prvky, deky či sedenie. Deti tu majú k dispozícii aj slúchadlá, cez ktoré si môžu pustiť vlastnú hudbu alebo relaxačné zvuky. „Sú tu bezpečnostné prvky, ktoré tieto deti potrebujú. Majú tu pohodlie, aby sa cítili ako doma. Môžu sa ukryť do stanu, na chvíľu uniknúť pred svetom,“ doplnila riaditeľka.
Podľa primátorky Kataríny Macháčkovej je krok školy odpoveďou na realitu dnešných dní. „Štatistiky nám hovoria, že takýchto detí pribúda. Je veľmi dobré, keď sa ich problémy riešia týmto spôsobom, pretože presne toto potrebujú, aby mohli pokračovať a navštevovať školu. Je to ukážka integrácie v praxi,“ zhodnotila.
Škola má približne 600 žiakov. Podporné opatrenia sa týkajú 70 z nich, pričom relaxačnú miestnosť akútne využíva asi 15 detí. „Priestor je však otvorený aj ďalším. Táto miestnosť slúži aj deťom v rannom školskom klube, rovnako aj poobede, kedy funguje ako zberná trieda školského klubu detí,“ dodala Beňadiková.
Novinkou je aj samostatná miestnosť pre školskú špeciálnu pedagogičku, ktorá predtým slúžila ako sklad učebníc.
Novinkou je aj samostatná miestnosť pre školskú špeciálnu pedagogičku, ktorá predtým slúžila ako sklad učebníc.