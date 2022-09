ZŠ Ostredková v Ružinove bude mať nový pavilón so siedmimi triedami

Bratislava 8. septembra (TASR) – V areáli Základnej školy (ZŠ) Ostredková v bratislavskom Ružinove vybudujú nový pavilón, čím sa zvýši kapacita školy. Budovu majú postaviť za osem mesiacov. Jej súčasťou bude sedem základných kmeňových tried, dve odborné učebne a telocvičňa pre 500 ľudí. Pri príležitosti štvrtkového poklepania základného kameňa o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren.



"Pevne verím, že na budúci školský rok od 1. septembra 2023 už deti z Ostredkov budú chodiť do tejto úplne novej školy, ktorá by, mimochodom, mala byť najmodernejšia u nás v Ružinove a pravdepodobne aj v Bratislave," uviedol Chren. Priblížil, že pri projektovaní sa použili všetky dostupné najmodernejšie technológie, ako napríklad solárne panely či vnútorná rekuperácia vzduchu bez klimatizácií. Projekt má byť energeticky úsporný. Financovaný bude z eurofondov.



"Tento rok sme zobrali 100 prvákov, pričom miesto sme mali pre 50. Ale len 100 prvákov bolo zo spádovej oblasti z Ostredkov," podotkol Chren s tým, že dve triedy prvákov majú na inej škole krížom cez park. Zároveň upozornil, že poslednú školu v Ružinove postavili pred 55 rokmi.



Výstavba nového pavilónu školy sa financuje z eurofondov. "Kraj na seba prevzal úlohu lobistu za finančné prostriedky v Bruseli. Vybavili sme balík peňazí, ktorý dnes presahuje 63 miliónov eur. Z nich sa v prvom kole bude realizovať 26 školských projektov na území Bratislavského kraja," spresnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Starosta Ružinova tiež pripomenul, že pred dvoma rokmi získali do prenájmu budovu v areáli gymnázia Ladislava Novomestského. "Máme takmer hotovú základnú školu, ktorú sme začali stavať minulý rok na Medzilaboreckej ulici. Tá bola stavaná inou technológiou," doplnil Chren.