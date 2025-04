ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici otvorí triedu pre deti s autizmom

Banská Bystrica 1. apríla (TASR) - Od nového školského roka 2025/2026 otvorí banskobystrická samospráva na Základnej škole (ZŠ) na Pieninskej ulici samostatnú triedu pre deti s poruchami autistického spektra. O zriaďovanie tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je zo strany rodičov a zákonných zástupcov záujem. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že na tejto škole bola už v minulosti vytvorená špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím.



„Po veľkom dopyte zo strany rodičov sme sa rozhodli zriadiť na ZŠ Pieninská ďalšiu triedu, tentokrát pre deti s poruchou autistického spektra. Táto ZŠ už dlhodobo dokazuje, že je inkluzívna, vnímavá a podporuje to, aby úspech mohlo zažiť každé jedno dieťa. V prípade potreby budeme uvažovať o rozšírení takých tried aj v iných školách v rámci mesta,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



ZŠ Pieninská vytvára rodinné prostredie a je jedinečná aj svojím zeleným, environmentálnym programom. „Robíme všetko pre to, aby sme boli progresívnou a bezpečnou školou, ktorá vie flexibilne reagovať na potreby modernej vzdelanostnej spoločnosti. A zároveň takou, ktorá dokáže každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní, v socializácii a v osobnom rozvoji. Patríme medzi plnohodnotné inkluzívne školy pre všetky deti bez rozdielu,“ zdôraznila riaditeľka školy Janka Prisažná.



Ako Marhefková pripomenula, apríl sa v meste pod Urpínom okrem zápisu detí do prvého ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta už tradične spája aj s Týždňom povedomia o autizme organizovaným občianskym združením SPOSA. Obchodné centrum Na Troskách je do 4. apríla dejiskom interaktívneho a poučného programu zameraného na odborné prednášky a prezentácie z oblasti poruchy autistického spektra a neurodiverzity. V rámci Svetového dňa povedomia o autizme sa v stredu (2. 4.) uskutoční o 19.00 h Sviečkový pochod modrou Banskou Bystricou. Pri tejto príležitosti sa mestské dominanty - Hodinová veža, Barbakán a radnica na Námestí SNP rozsvietia na modro.