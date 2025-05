Školu v Košiciach ocenili v projekte vzdelávania o mozgovej príhode

Košice 13. mája (TASR) - Medzinárodné ocenenie v rámci vzdelávacej iniciatívy o cievnej mozgovej príhode Fast Heroes získala Základná škola (ZŠ) na Požiarnickej ulici v Košiciach. Vďaka úspešnému záverečnému testovaniu sa jej žiaci dostali do kategórie Top 10 ocenených škôl z celého sveta za získané vedomosti v digitálnych kvízoch. Ocenenie v utorok odovzdala škole prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Zuzana Gdovinová. Informovali o tom organizátori projektu.



Počas slávnosti Gdovinová vysvetlila žiakom z medicínskeho pohľadu príznaky cievnej mozgovej príhody. Iniciatívu Fast Heroes na školách osobne podporila aj Košická záchranná služba. Žiaci videli záchranárov priamo v akcii, keď pacientke, ktorá simulovala príznaky ochorenia, bola privolaná záchranka cez simuláciu hovoru na tiesňovú linku.



Systém vzdelávania o cievnej mozgovej príhode prebieha na Slovensku už päť rokov a sú do neho zapojené aj školy z východného Slovenska. Záštitu nad ním prevzali aj ministerstvá školstva a zdravotníctva.



Profesorka Gdovinová pripomenula, že úspech liečby závisí od toho, ako rýchlo pacient príde do nemocnice, kde sú mu urobené komplexné vyšetrenia, najmä CT či magnetická rezonancia mozgu, a nasadená liečba. „Čas je v tomto kľúčový a preto je veľmi dôležité vzdelávať už deti na školách, aké sú symptómy cievnej mozgovej príhody, kedy volať prvú pomoc, ako komunikovať s operátorom na tiesňovej linke. Toto všetko sú zručnosti, ktoré deti vďaka projektu Fast Heroes získavajú a som rada, že práve košická škola v týchto vedomostiach vyniká aj na svetovej úrovni,“ uviedla.



Košický kraj bol vybraný ako jeden zo 101 regiónov, kde má kompatibilne fungovať systém vzdelávania so záchranným zdravotným systémom a neurologickými pracoviskami. Cieľom projektu je zachrániť viac pacientov, ktorých postihne náhla cievna mozgová príhoda. Pri tejto diagnóze je rozhodujúcou veličinou čas, nakoľko šancu na liečbu majú pacienti len do štyri a pol hodiny. Aj preto je dôležité včas rozpoznať príznaky, zavolať prvú pomoc a byť čo najskôr v nemocnici, kde je pacientom poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť.



„Práve vzdelávanie detí a mladých ľudí na školách zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o cievnej mozgovej príhode v spoločnosti a v úzkej spolupráci so záchranármi a neurológmi má zlepšiť šance pacientov s mozgovou príhodou na ich návrat do plnohodnotného života,“ priblížila ambasádorka projektu Fast Heroes Ľubica Fidesová.