ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom bude mať nový cykloprístrešok i knižnicu

Partizánske 22. februára (TASR) - Základná škola (ZŠ) Radovana Kaufmana v Partizánskom bude mať novú školskú knižnicu, vybudujú tam i prístrešok pre bicykle. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Pôvodnú knižnicu presunieme z nevyhovujúcich priestorov do klubovne školy, kde budú knihy uložené v zabudovaných sektorových regáloch, farebne zladených s okolitým nábytkom," priblížil Božik.



Súčasťou projektu sú podľa neho aj oddychové čitateľské zóny, pracovné stanice s počítačmi a multifunkčným zariadením, sedacia súprava a veľkoplošná obrazovka s ozvučením. Pôvodná funkcia zasadacej miestnosti zostane zachovaná.



V škole pribudne i prístrešok pre približne 25 bicyklov, mesto má takisto záujem komplexne zrekonštruovať osvetlenie v telocvični. "Dohodli sme sa aj na zakúpení prenosného dopravného ihriska. Aktuálne na škole inštalujeme dochádzkový a kamerový systém, zakúpili sme nové tabule do dvoch prváckych tried a postupne vymieňame neónové trubice v triedach za LED trubice," doplnil primátor.



Investície mesto podľa neho realizuje na základe rozhodnutia z roku 2011, prostredníctvom ktorého každá škola dostane normatív vo výške 100 percent a vďaka mestským investíciám tak môže každá škola šetriť.