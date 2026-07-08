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ZŠ Rastislavova v Prievidzi otvorí v septembri adaptačnú triedu
Triedy vznikajú v rámci národného projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorého hlavným cieľom je podporiť deti pri ich úspešnom začlenení do hlavného vzdelávacieho prúdu.
Autor TASR
Prievidza 8. júla (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Rastislavovej ulici v Prievidzi otvorí v septembri adaptačnú triedu. Vznikne tam v rámci Národného projektu Podpora vzdelávacích príležitostí. Trieda pomôže deťom úspešne sa začleniť do bežného vzdelávacieho procesu a pripraviť ich na ďalšie školské výzvy, informovala referentka kancelárie primátorky Natália Pavláková.
„Adaptačná trieda predstavuje moderný a inkluzívny nástroj, ktorého cieľom je uľahčiť deťom prechod do hlavného prúdu vzdelávania. Pomáha doplniť chýbajúce vedomosti, podporuje adaptáciu na školské prostredie a zároveň rozvíja sociálne a komunikačné zručnosti žiakov,“ načrtla Pavláková.
Jednou z najväčších výhod adaptačnej triedy je podľa nej práca v menšom kolektíve, triedu bude navštevovať len štyria až desať žiakov, čo umožní venovať sa každému dieťaťu individuálne a cielene reagovať na jeho potreby.
Triedy vznikajú v rámci národného projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorého hlavným cieľom je podporiť deti pri ich úspešnom začlenení do hlavného vzdelávacieho prúdu. Projekt zároveň zabezpečuje odborné školenia pedagogických zamestnancov, metodickú podporu, vzdelávacie materiály a financovanie odborného personálu.
„Prínosy adaptačnej triedy pocítia predovšetkým samotní žiaci. Projekt počíta s individuálnejším prístupom, posilnením sebavedomia detí, rozvojom základných školských zručností a vytvorením lepších podmienok pre ich ďalšie vzdelávanie. Cieľom je, aby po absolvovaní adaptačného obdobia dokázali bez problémov pokračovať v bežnej triede spolu so svojimi spolužiakmi,“ skonštatovala Pavláková.
„Adaptačná trieda predstavuje moderný a inkluzívny nástroj, ktorého cieľom je uľahčiť deťom prechod do hlavného prúdu vzdelávania. Pomáha doplniť chýbajúce vedomosti, podporuje adaptáciu na školské prostredie a zároveň rozvíja sociálne a komunikačné zručnosti žiakov,“ načrtla Pavláková.
Jednou z najväčších výhod adaptačnej triedy je podľa nej práca v menšom kolektíve, triedu bude navštevovať len štyria až desať žiakov, čo umožní venovať sa každému dieťaťu individuálne a cielene reagovať na jeho potreby.
Triedy vznikajú v rámci národného projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorého hlavným cieľom je podporiť deti pri ich úspešnom začlenení do hlavného vzdelávacieho prúdu. Projekt zároveň zabezpečuje odborné školenia pedagogických zamestnancov, metodickú podporu, vzdelávacie materiály a financovanie odborného personálu.
„Prínosy adaptačnej triedy pocítia predovšetkým samotní žiaci. Projekt počíta s individuálnejším prístupom, posilnením sebavedomia detí, rozvojom základných školských zručností a vytvorením lepších podmienok pre ich ďalšie vzdelávanie. Cieľom je, aby po absolvovaní adaptačného obdobia dokázali bez problémov pokračovať v bežnej triede spolu so svojimi spolužiakmi,“ skonštatovala Pavláková.