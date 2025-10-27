< sekcia Regióny
ZŠ S. Chalupku v Prievidzi zrekonštruujú za viac ako 1,5 milióna eur
Obnova zahŕňa viaceré stavebné objekty.
Autor TASR
Prievidza 27. októbra (TASR) - Viaceré objekty Základnej školy na Ulici S. Chalupku v Prievidzi prejdú rekonštrukciou za viac ako 1,5 milióna eur. Projekt obnovy financuje samospráva z fondov Európskej únie, priniesť má úsporu energií, ako aj lepšie prostredie pre žiakov. S prácami začala skupina dodávateľov v týchto dňoch, zabezpečovať ich bude na etapy do konca školského roka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Projekt obnovy školy financuje mesto z nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorý získalo od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách,“ pripomenula Beňadiková.
Poskytnutý NFP je podľa nej vo výške 1.601.223,90 eura, pričom pokrýva projektovú dokumentáciu, autorský dohľad aj samotnú realizáciu diela. „Tento úspech potvrdzuje dlhodobé úsilie mesta o modernizáciu verejných budov a zodpovedné hospodárenie s energiami,“ skonštatovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Obnova zahŕňa viaceré stavebné objekty - hlavnú budovu školy, telocvičňu a dielne. „Medzi hlavné práce patrí zateplenie obvodových stien vrátane ríms, sgrafít, zateplenie strešného plášťa, zhotovenie nového odkvapového chodníka, výmena okenných a dverných výplní vrátane parapetov, tieniacich prvkov a príslušenstva, ako i výmena klampiarskych prvkov,“ vymenovala Beňadiková.
Súčasťou prác budú podľa nej i lokálne opravy poškodených častí krovu a náteru krytiny, zhotovenie novej krytiny nad spojovacou chodbou, bočnými vstupmi, hlavným vstupom, terasou a dielňami, oprava komínov, debarierizácia vstupu a jedného sociálneho zariadenia, rekonštrukcia elektrickej prípojky, elektroinštalácie a bleskozvodu, vyregulovanie systému ústredného kúrenia, ako i maľby a nátery.
„Cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť, znížiť spotrebu energií a zároveň zlepšiť vnútorné prostredie školy,“ zhrnula hovorkyňa mesta.
Dodávateľom prác je skupina dodávateľov - spoločnosti Izones a Strojstav. Cena diela predstavuje 1.568.163,92 eura.
Rekonštrukciu zabezpečujú stavbári počas bežnej prevádzky školy, čo si vyžaduje zvýšenú pozornosť a spoluprácu zo strany rodičov, žiakov aj zamestnancov. Vedenie školy preto vydalo upozornenie, v ktorom žiada o rešpektovanie bezpečnostných opatrení - vstup na stavenisko je zakázaný, niektoré časti areálu sú dočasne uzavreté a prístupové trasy môžu byť zmenené. „Ďakujeme rodičom za porozumenie, trpezlivosť a spoluprácu počas tohto obdobia. Veríme, že výsledkom bude krajšie, modernejšie a úspornejšie prostredie pre všetkých našich žiakov,“ uviedol riaditeľ školy Juraj Pasovský.
„Projekt obnovy školy financuje mesto z nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorý získalo od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách,“ pripomenula Beňadiková.
Poskytnutý NFP je podľa nej vo výške 1.601.223,90 eura, pričom pokrýva projektovú dokumentáciu, autorský dohľad aj samotnú realizáciu diela. „Tento úspech potvrdzuje dlhodobé úsilie mesta o modernizáciu verejných budov a zodpovedné hospodárenie s energiami,“ skonštatovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Obnova zahŕňa viaceré stavebné objekty - hlavnú budovu školy, telocvičňu a dielne. „Medzi hlavné práce patrí zateplenie obvodových stien vrátane ríms, sgrafít, zateplenie strešného plášťa, zhotovenie nového odkvapového chodníka, výmena okenných a dverných výplní vrátane parapetov, tieniacich prvkov a príslušenstva, ako i výmena klampiarskych prvkov,“ vymenovala Beňadiková.
Súčasťou prác budú podľa nej i lokálne opravy poškodených častí krovu a náteru krytiny, zhotovenie novej krytiny nad spojovacou chodbou, bočnými vstupmi, hlavným vstupom, terasou a dielňami, oprava komínov, debarierizácia vstupu a jedného sociálneho zariadenia, rekonštrukcia elektrickej prípojky, elektroinštalácie a bleskozvodu, vyregulovanie systému ústredného kúrenia, ako i maľby a nátery.
„Cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť, znížiť spotrebu energií a zároveň zlepšiť vnútorné prostredie školy,“ zhrnula hovorkyňa mesta.
Dodávateľom prác je skupina dodávateľov - spoločnosti Izones a Strojstav. Cena diela predstavuje 1.568.163,92 eura.
Rekonštrukciu zabezpečujú stavbári počas bežnej prevádzky školy, čo si vyžaduje zvýšenú pozornosť a spoluprácu zo strany rodičov, žiakov aj zamestnancov. Vedenie školy preto vydalo upozornenie, v ktorom žiada o rešpektovanie bezpečnostných opatrení - vstup na stavenisko je zakázaný, niektoré časti areálu sú dočasne uzavreté a prístupové trasy môžu byť zmenené. „Ďakujeme rodičom za porozumenie, trpezlivosť a spoluprácu počas tohto obdobia. Veríme, že výsledkom bude krajšie, modernejšie a úspornejšie prostredie pre všetkých našich žiakov,“ uviedol riaditeľ školy Juraj Pasovský.