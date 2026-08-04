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ZŠ s materskou školou J. Mudrocha v Senici získa elektroinštaláciu
Projekt zahŕňa výmenu hlavných prívodov, pri ktorej pôvodné hliníkové káble nahradia nové medené káble dimenzované podľa aktuálnych energetických nárokov budovy
Autor TASR
Senica 4. augusta (TASR) - Mesto Senica uzavrelo zmluvu so zhotoviteľom na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou J. Mudrocha za vyše 90.000 eur. Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie objektu školy. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Projekt zahŕňa výmenu hlavných prívodov, pri ktorej pôvodné hliníkové káble nahradia nové medené káble dimenzované podľa aktuálnych energetických nárokov budovy. Súčasťou prác bude aj kompletná výmena pôvodných plechových rozvodníc za nové s vyšším stupňom krytia a novou výzbrojou spĺňajúcou platné normy pre školské zariadenia.
Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť VKS-PRO. Zákazku získala s ponukou vo výške 92.921,15 eura s DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 104.198,57 eura. Zmluvu o dielo uzavreli 22. júla. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác sú tri týždne.
Projekt zahŕňa výmenu hlavných prívodov, pri ktorej pôvodné hliníkové káble nahradia nové medené káble dimenzované podľa aktuálnych energetických nárokov budovy. Súčasťou prác bude aj kompletná výmena pôvodných plechových rozvodníc za nové s vyšším stupňom krytia a novou výzbrojou spĺňajúcou platné normy pre školské zariadenia.
Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť VKS-PRO. Zákazku získala s ponukou vo výške 92.921,15 eura s DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 104.198,57 eura. Zmluvu o dielo uzavreli 22. júla. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác sú tri týždne.