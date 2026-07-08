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ZŠ s MŠ J. Mudrocha v Senici bude bezbariérová
Zdvíhacia plošina bude plniť funkciu výťahu a zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých častí budovy.
Autor TASR
Senica 8. júla (TASR) - Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Jána Mudrocha v Senici bude po letných prázdninách prvou komplexne bezbariérovou školou v meste. V rámci letných investícií v nej vznikne vnútorná zdvíhacia plošina, ktorá prepojí všetky podlažia a umožní pohodlnejší pohyb žiakom so zdravotným znevýhodnením. Mesto na projekt vyčlenilo zo svojho rozpočtu 61.000 eur. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Zdvíhacia plošina bude plniť funkciu výťahu a zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých častí budovy. Škola zároveň z vlastných finančných prostriedkov počas prázdnin vybuduje aj bezbariérové sociálne zariadenie.
Prázdniny využíva samospráva aj na ďalšie rekonštrukcie školských objektov. „Na Základnej škole V. Paulínyho-Tótha sa začala modernizácia fyzikálno-chemickej učebne v hodnote 40.000 eur. Súčasťou prác je výmena elektroinštalácie, zdravotnícko-technických rozvodov, kazetového stropu s osvetlením aj podláh,“ ozrejmila. Obnovou prejde aj školská záhrada, kde pribudne apidomček určený na relaxáciu v blízkosti včiel, vyvýšené záhony a závlahový systém.
Menšie opravy a údržba pokračujú aj na ďalších školách. V školských kuchyniach, jedálňach, šatniach, triedach a na chodbách sa budú maľovať priestory. „Na Základnej škole Sadová sa vymenia PVC podlahy a školské tabule, opravia žalúzie,“ dodala. V areáloch škôl samospráva zabezpečí kosenie, obnovu náterov oplotení, herných prvkov aj konštrukcií športovísk. Mesto financovalo počas prázdnin aj nákup interiérových roliet do koncertnej sály základnej umeleckej školy v hodnote 15.000 eur.
V roku 2026 plánuje mesto investovať do obnovy školských zariadení približne 1,9 milióna eur. „Súčasťou celkového rozpočtu je aj plánovaný úver vo výške 1,7 milióna eur určený na zateplenie ZŠ s MŠ J. Mudrocha, o ktorý požiadalo Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR,“ doplnila Moravcová.
Zdvíhacia plošina bude plniť funkciu výťahu a zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých častí budovy. Škola zároveň z vlastných finančných prostriedkov počas prázdnin vybuduje aj bezbariérové sociálne zariadenie.
Prázdniny využíva samospráva aj na ďalšie rekonštrukcie školských objektov. „Na Základnej škole V. Paulínyho-Tótha sa začala modernizácia fyzikálno-chemickej učebne v hodnote 40.000 eur. Súčasťou prác je výmena elektroinštalácie, zdravotnícko-technických rozvodov, kazetového stropu s osvetlením aj podláh,“ ozrejmila. Obnovou prejde aj školská záhrada, kde pribudne apidomček určený na relaxáciu v blízkosti včiel, vyvýšené záhony a závlahový systém.
Menšie opravy a údržba pokračujú aj na ďalších školách. V školských kuchyniach, jedálňach, šatniach, triedach a na chodbách sa budú maľovať priestory. „Na Základnej škole Sadová sa vymenia PVC podlahy a školské tabule, opravia žalúzie,“ dodala. V areáloch škôl samospráva zabezpečí kosenie, obnovu náterov oplotení, herných prvkov aj konštrukcií športovísk. Mesto financovalo počas prázdnin aj nákup interiérových roliet do koncertnej sály základnej umeleckej školy v hodnote 15.000 eur.
V roku 2026 plánuje mesto investovať do obnovy školských zariadení približne 1,9 milióna eur. „Súčasťou celkového rozpočtu je aj plánovaný úver vo výške 1,7 milióna eur určený na zateplenie ZŠ s MŠ J. Mudrocha, o ktorý požiadalo Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR,“ doplnila Moravcová.