ZŠ Spojová v B.Bystrici oslavuje výročie, absolventi tam vodia vnúčatá

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Spojovej ulici v Banskej Bystrici oslavuje 50. výročie od svojho otvorenia. Školu na sídlisku Fončorda odovzdali do užívania 16. septembra v roku 1974, ťažké začiatky, stavebné stroje a ruch však sprevádzali žiakov i počas prvých školských rokov. TASR o tom informovala Katarína Juríčková zo ZŠ s tým, že celý tento školský rok sa bude niesť v znamení osláv, najväčšie sa uskutočnia 22. októbra.



"Prví absolventi tejto školy sú dnes už šesťdesiatnikmi a do školy odprevádzajú svoje vnúčatá. Rokmi sa pre mnohých ZŠ Spojová stala rodinnou školou, v Banskej Bystrici vyhľadávanou. Najvyšší počet žiakov mala v školskom roku 1980/1981, keď ju navštevovalo 1301 detí v 48 triedach. V tomto školskom roku zasadlo do lavíc 833 žiakov v 36 triednych kolektívoch," priblížila Juríčková.



Ako dodala, žiaci prezentujú školu výbornými výsledkami v predmetových súťažiach, olympiádach na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Svoju dobrovoľnícku činnosť nedávno odprezentovali plynulou angličtinou na medzinárodnej konferencii v Bruseli. Meno školského folklórneho súboru Dupkáčik je známe nielen v rámci Slovenska.



"Škola sa aktívne zapája do rôznych projektových výziev, vďaka ktorým sa podarilo získať finančné prostriedky na modernizáciu priestorov - projekt otvorenej študovne a školskej knižnice, projekt Eduga zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy. Škola rokmi prešla mnohými zmenami interiéru a exteriéru tak, aby vzdelávanie bolo pre našich žiakov motivujúce. Súčasťou školského tímu sú psychológ, špeciálny pedagóg, výchovná a kariérna poradkyňa," zdôraznila riaditeľka jubilujúcej ZŠ Šárka Kováčová, štvrtá riaditeľka v histórii školy.