ZŠ v Brezne doteraz zapísali 256 budúcich prvákov
V ZŠ s MŠ na ulici Májového povstania českého ľudu predpokladajú, že otvoria štyri prvácke triedy.
Autor TASR
Brezno 14. apríla (TASR) - V základných školách (ZŠ) v Brezne doteraz zapísali 256 budúcich prvákov, z toho 103 v ZŠ Karola Rapoša, 76 v škole na sídlisku Mazorníkovo a 77 detí na ZŠ Pionierska 2. Konečný počet sa ešte môže zmeniť, keďže zápisy pokračujú do konca apríla. Informovala o tom samospráva na webe.
Podľa riaditeľky ZŠ s materskou školou (MŠ) Karola Rapoša Evy Skačanovej záujem o ich školu je podobný ako v minulých rokoch. V septembri plánujú otvoriť päť tried prvého ročníka. Novinkou bolo elektronické podávanie prihlášok, ktoré väčšina rodičov zvládla bez problémov. Zápis bol plynulý a bez zbytočných komplikácií.
„Pre prváčikov sme pripravili zábavné a zaujímavé úlohy, prostredníctvom ktorých mohli ukázať svoje schopnosti, zručnosti a šikovnosť. Deti plnili úlohy zamerané na rozvoj jemnej motoriky, priestorovej orientácie a matematických predstáv s využitím rozprávkových postavičiek,“ uviedla k slávnostnému zápisu Skačanová.
V ZŠ s MŠ na ulici Májového povstania českého ľudu predpokladajú, že otvoria štyri prvácke triedy, čo je podľa riaditeľa Radovana Znaka dôkazom rastúceho záujmu o školu. Tohtoročný zápis hodnotí ako úspešný. Pre ich školu sa rozhodli aj rodičia detí z iných škôlok.
„Budúci školáci si mohli vyskúšať rôzne aktivity. Veľký záujem vzbudila prekážková dráha v telocvični, kde každý malý športovec mohol ukázať odvahu a obratnosť. O poriadnu dávku energie sa postarali žiaci zo športových tried, ktorí predviedli ukážky kung-fu. Ich dynamické vystúpenie očarilo deti i dospelých a dodalo podujatiu športovo-slávnostný náboj,“ priblížil Znak.
Podľa konečného počtu zapísaných žiakov v ZŠ s MŠ na Pionierskej 2 sa rozhodnú, či otvoria štyri alebo päť prvých tried. Ako konštatoval riaditeľ Roman Snopko, nový systém e-Prihlášok je funkčný, no zatiaľ nie je dokonalý.
„Verím však, že sa bude len zlepšovať. S počtom budúcich prváčikov som spokojný priemerne. Zapísali sme síce viac detí ako minulý školský rok, no kapacitne máme na viac,“ dodal Snopko.
