ZŠ v Budimíre sa chystá na kurikulárnu reformu, Ódor vyzdvihol prístup

Budimír 20. júna (TASR) - Slovensko veľmi potrebuje meniť vzdelávací proces. Po utorkovej návšteve základnej školy (ZŠ) v Budimíre v okrese Košice-okolie, ktorá bude od septembra ako jedna zo 40 škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula, to povedal premiér Ľudovít Ódor. Pripomenul, že kurikulárna reforma má pomôcť vysporiadať sa s výzvami tohto storočia a reagovať na aktuálne trendy. Školu zároveň vyzdvihol aj za jej doterajší inkluzívny prístup.



"Som veľmi rád, že tu som našiel úplne iný prístup, ktorý nielenže sa snaží deti motivovať, aby hľadali svoje prednosti a talenty, aby išli vlastnou cestou, ale táto škola je aj veľmi inkluzívna. Má záujem integrovať do spoločnosti všetky deti, aj z okolitých dedín a spádových oblastí. Držím palce škole a pani riaditeľke, aby tieto snahy boli úspešné a aby reforma ukázala cestu možno aj iným školám," povedal.



ZŠ v Budimíre bude jednou z piatich škôl v Košickom kraji, ktorá bude zaradená do pilotného overovania nového kurikula. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Slavomíra Partilu je pri dosahovaní výsledkov a pretransformovaní tradičného spôsobu vyučovania na bádateľsky, inšpiratívny a impulzívny kľúčová symbióza fungovania školských podporných tímov a pedagogických kolektívov. "Tieto všetky atribúty táto škola spĺňa," skonštatoval.



Prípravy školy do pilotného overovania sú podľa jej riaditeľky Jany Bavoľárovej v procese. Za najdôležitejšie v reforme považuje vedenie škôl a učiteľov. "Máme skvelých učiteľov, ktorí sú nastavení na rast, chcú na sebe pracovať. Aj táto reforma im pripadala ako veľká výzva urobiť niečo pre našich žiakov. Myslím si, že do procesu reformy sme nastúpili už pred pár rokmi, že to nie je niečo úplne nové. Za posledných desať rokov sa snažíme vnášať do vyučovania a do vzdelávacieho procesu rôzne inovácie, takže možnosť zapojiť sa do pilotného overovania sme vnímali ako prirodzený proces," uviedla.



ZŠ v Budimíre bude aj zriaďovateľom Regionálneho centra podpory učiteľov Košice-okolie.



Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. Nový vzdelávací program je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.