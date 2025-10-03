< sekcia Regióny
ZŠ v časti Krivec v Hriňovej oslavuje 70. výročie svojho vzniku
Pred 20 rokmi sa súčasťou základnej školy stala aj materská škola, ktorá má v súčasnosti 86 detí.
Autor TASR
Hriňová 3. októbra (TASR) - Základná škola v časti Krivec v Hriňovej v Detvianskom okrese oslavuje 70. výročie vzniku. Svoje brány pre žiakov otvorila 1. septembra 1955. Pri tejto príležitosti organizujú v piatok v Hriňovej slávnostný program. TASR o tom informovala riaditeľka školy Janette Bečárová.
Dodala, že program sa dopoludnia začne v priestoroch mestského kultúrneho strediska. „Vystúpia v ňom naši žiaci a prispeli do neho základná umelecká škola, Detský folklórny súbor Hviezdička i záujmové útvary z nášho centra voľného času,“ objasnila. Po predstavení sa hostia presunú do priestorov školy. Pripravili pre nich recepciu, prehliadku výstavy prác žiakov i videoprojekciu z histórie a súčasnosti. „Medzi hosťami sú najmä bývalí učitelia, rodičia pôsobiaci v radách a aj organizácie, ktoré s nami spolupracujú,“ objasnila riaditeľka.
Podľa nej najsilnejšími stránkami školy s 207 žiakmi sú v súčasnosti zdravie, pohyb, človek a príroda. Spomenula, že deti sú pohybovo zdatné a majú úspechy vo viacerých športoch. Sú to napríklad vybíjaná, volejbal i basketbal. Podotkla, že okrem toho veľakrát dosahujú umiestnenia aj v technických súťažiach. Spoluprácu majú s rôznymi strojárskymi továrňami, ktoré ich vyhlasujú. „Momentálne však túžime po kvalitnom multifunkčnom športovisku, ktoré spĺňa parametre 21. storočia. Aby sa ten talent detí mohol naozaj naplno rozvíjať,“ povedala. Jej cieľom tiež je, aby mali dobré podmienky na prácu učitelia a boli aj naďalej kreatívni.
Základná škola na starom sídlisku v Hriňovej je staršia z dvoch základných škôl v meste. Školy s malými triedami po hriňovských lazoch v minulosti sústredili žiakov do jednej veľkej a novovybudovanej, do ktorej dochádzali. V súčasnosti je spádovou pre miestne časti Pivnička, Priehalina a Zánemecká. „V roku 2010 bola rekonštrukcia celej budovy, interiéru aj exteriéru,“ zhrnula Bečárová, ktorá je riaditeľkou od roku 2023. Pred 20 rokmi sa súčasťou základnej školy stala aj materská škola, ktorá má v súčasnosti 86 detí.
