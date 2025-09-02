< sekcia Regióny
ZŠ v Dolnom Kubíne pokračujú v projektoch ako Zelená škola
Autor TASR
Dolný Kubín 2. septembra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Dolnom Kubíne pokračujú v projektoch zameraných na regionálnu výchovu či Zelenú školu, ktorá je orientovaná na environmentálnu výchovu a udržateľný život. V tomto školskom roku budú žiaci ZŠ Petra Škrabáka pokračovať v rozvoji školského ovocného sadu. ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne pokračuje v projekte športových tried so zameraním na bedminton. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
V pondelok (1. 9.) zasadlo do prvých tried ZŠ spolu 277 prvákov. Z toho 229 nastúpilo do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ďalší pokračujú v súkromných a cirkevných školách. Po dvojmesačných prázdninách sa do desiatich materských a šiestich ZŠ v Dolnom Kubíne vrátilo viac než 3100 detí. „Naše mestské školy sa počas leta zodpovedne pripravili, aby mohli privítať žiakov v čo najlepšom prostredí,“ uviedol zástupca primátora Dolného Kubína Matúš Lakoštík.
Samospráva tento rok prijala do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o predprimárne vzdelávanie. „Do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nastúpilo v prvý deň školského roka viac ako 2500 detí. Oproti minulému roku ide o porovnateľný počet,“ podotkol vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Michal Švento.
Podľa neho sú všetky základné a materské školy v meste pripravené na zvládnutie školského roka. „Urobili sme všetko pre to, aby mali vytvorené podmienky na vzdelávanie, rozvoj talentu aj bezpečné zázemie. Verím, že spoločne s pedagógmi a rodičmi dokážeme deťom vytvoriť prostredie, v ktorom budú rady tráviť čas a napredovať,“ dodal.
