ZŠ v N. Zámkoch prijmú v novom školskom roku vyše 400 nových žiakov

Nové Zámky 3. septembra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Nových Zámkoch prijmú v novom školskom roku 435 nových žiakov. Šesť škôl otvorí celkovo 18 tried.



Ako informoval mestský úrad, najviac nových žiakov nastúpi na ZŠ Mostná. Celkový počet 96 žiakov tu bude navštevovať štyri triedy, jedna z nich sa zapojí aj do projektu Živá škola. Najmenej, 50 nových žiakov, nastúpi 4. septembra do ZŠ G. Czuczora s vyučovacím maďarským jazykom.



Novinkou v školskom roku 2023/2024 bude trieda pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktorú zriaďuje ZŠ G. Bethlena. Na ZŠ na Devínskej ulici zasa mesto vytvára triedu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov.