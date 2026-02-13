< sekcia Regióny
ZŠ v Partizánskom bude mať vynovené hygienické zariadenia
Autor TASR
Partizánske 13. februára (TASR) - Základná škola (ZŠ) Malinovského na sídlisku Šípok v Partizánskom bude mať vynovené hygienické zariadenia. Na rekonštrukciu získalo mesto mimorozpočtové zdroje vo výške 60.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Z financií vo výške 60.000 eur dnes rekonštruujeme osem hygienických zariadení v rámci ZŠ. Tie po 35 rokoch potrebovali rekonštrukciu, dokonca boli v takom stave, že sa nemohli používať,“ uviedol Božik.
Rekonštrukciu zariadení podľa neho samospráva financuje zo štátnych peňazí, uspela totiž so žiadosťou smerom k Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Božik ďalej priblížil, že na Šípku zároveň mesto zabezpečuje opravu podlahy vo vstupnej chodbe Materskej školy (MŠ) Malinovského. Dokončí ju počas jarných prázdnin položením vinylovej podlahy, pričom celkové náklady predstavujú 9110,68 eura. „Počas jarných prázdnin je naplánovaná aj oprava schodiska a vnútornej rampy v MŠ Makarenkova v celkovej výške 3666,41 eura. V MŠ Obuvnícka zase bude v najbližšom čase zabezpečená nevyhnutná oprava úpravne vody pre plynovú kotolňu v sume 2206,62 eura,“ doplnil.
