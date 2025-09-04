< sekcia Regióny
ZŠ V. Paulínyho-Tótha v Senici bude mať v telocvični novú palubovku
Autor TASR
Senica 4. septembra (TASR) - V Základnej škole (ZŠ) V. Paulínyho-Tótha aktuálne prebieha rekonštrukcia drevenej palubovej podlahy v telocvični. Celková cena renovácie je takmer 75.000 eur. Ide o významnú investíciu do školského športového zázemia, ktorú podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Pôvodná podlaha bola po desaťročiach používania v havarijnom stave. „Bola už viackrát brúsená, no jej hrúbka ďalšie opravy neumožňovala. Miestami bola popraskaná, nerovná a hrozilo riziko zranení,“ vysvetlil pre TASR riaditeľ školy Vladimír Šváček. Rekonštrukcia zahŕňa demontáž pôvodnej podlahy vrátane podkladových vrstiev a odvoz odpadu, vyrovnanie a prípravu podkladu či sanáciu poškodených častí betónovej dosky.
Namontujú novú pružnú športovú podlahu typu plávajúca palubovka. „Ide o viacvrstvový systém, ktorý tlmí nárazy a je vhodný pre školské športoviská. Po brúsení, lakovaní a vyznačení športových ihrísk bude spĺňať požiadavky nielen školy, ale aj športových klubov a združení využívajúcich telocvičňu mimo vyučovania,“ priblížila Moravcová. Žiaci by sa mali do telocvične vrátiť v októbri. Dovtedy môžu na telesnú výchovu využívať rozľahlý vonkajší školský športový areál.
„Investície do školských športovísk sú investíciou do zdravia a budúcnosti našich detí. Som rád, že sa nám podarilo získať podporu ministerstva, a že žiaci budú mať už čoskoro k dispozícii modernú a bezpečnú telocvičňu,“ uviedol pre TASR primátor Senice Martin Džačovský. Projekt hradia z účelových prostriedkov príslušného ministerstva a spolufinancuje ho základná škola. Zhotoviteľom je spoločnosť M-PARKET.
