ZŠ v Banskej Bystrici čaká obnova, vznikne tu Edukačný vzdelávací park
Aktuálny projekt za vyše 1,2 milióna eur má ďalej rozvíjať nastavené zameranie podlavickej školy na technické a prírodné vedy, jeho súčasťou však bude aj rekonštrukcia priestorov a areálu.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. januára (TASR) - Základnú školu (ZŠ) J. G. Tajovského na banskobystrickom sídlisku Podlavice čaká rekonštrukcia i nákup nových pomôcok a vybavenia. V škole, ktorá sa už roky zameriava na digitálne, technické a prírodovedné vzdelávanie, vznikne vďaka dotácii vo výške 1,2 milióna eur Edukačný vzdelávací park, ktorý ma prepojiť žiakov so strednými i vysokými školami. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Škola v Podlaviciach bola postavená v 80. rokoch minulého storočia, v súčasnosti ju navštevuje vyše 370 detí. V roku 2016 v škole otvorili Centrum techniky, ktoré pozostáva z komplexu moderných učební s technickými zariadeniami, strojmi či stavebnicami zameranými na technické a prírodné vedy.
„Štyri roky už uplatňujeme v rámci primárneho vzdelávania vyučovanie, kde sme posilnili vyučovací proces o predmety Logika a Tajomstvá textu na rozvoj kritického myslenia. V tomto roku sme posilnili našu profiláciu a zameranie v tom, že sme prvýkrát otvorili triedu pre deti so špecifickým intelektovým nadaním v oblasti prírodovedného a technického vzdelávania,“ uviedol manažér prípravy projektu pre oblasť výchovy a vzdelávania Milan Pápay.
Aktuálny projekt za vyše 1,2 milióna eur má ďalej rozvíjať nastavené zameranie podlavickej školy na technické a prírodné vedy, jeho súčasťou však bude aj rekonštrukcia priestorov a areálu. „V prvej etape budú realizované interiérové práce, ktoré budú znamenať výmeny podláh, výmeny dverí, vymaľovanie školy, prebudovanie sociálnych zariadení a tiež exteriérové práce, ktoré budú súvisieť s vybudovaním prístupovej cesty a modernizáciou športového areálu,“ priblížil Nosko. Pribudnú tiež nové bezbariérové prístupy či učebne v prírode.
Druhá časť projektu bude zameraná na nákup učebných pomôcok a moderného vybavenia. V škole pribudnú nové hudobné nástroje, výpočtová technika a vybavenie, interaktívne kamery a tiež vybavenie smart učebne. Obnovou prejde aj knižničný fond, chýbať nebudú ani licencie pre grafické softvéry. Zakúpené bude aj nové náradie a náčinie v telocvični či nové rekreačné a športové prvky v školskom areáli.
Podlavická ZŠ sa v rámci projektu premení na Edukačný vzdelávací park, ktorý má vytvoriť prepojenie so strednými odbornými školami a vysokými školami. „Cieľom je v prvom rade vytvoriť kvalitné vzdelávacie prostredie, do ktorého budeme s radosťou prijímať nielen žiakov stredných a vysokých škôl, ale aj ich pedagógov. Máme na mysli práce na spoločných projektoch, riešenie rôznych bádateľských úloh, prax študentov a budúcich učiteľov,“ vysvetlil Pápay.
Iniciatívu a vytvorenie Edukačného vzdelávacieho parku vníma pozitívne aj samospráva. Zameranie na technické a prírodné vedy podľa mesta podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov, remeselníkov a ľudí s technickým zameraním, ktorých je v súčasnosti na trhu práce nedostatok. „Prepojenie školy s našimi strednými odbornými školami, Technickou univerzitou vo Zvolene a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Mateja Bela vytvára synergiu, ktorá môže do budúcnosti priniesť to, čo našej spoločnosti chýba,“ dodal Nosko.
Práce v rámci projektu by sa mali začať na jar, dokončené by mali byť do konca aktuálneho roka. Škola už pripravuje aj druhú etapu, v rámci ktorej by v prípade získania ďalších finančných zdrojov chcela vybudovať dve prístavby s odbornými učebňami. V škole by sa tak vytvoril aj priestor pre nové kmeňové triedy, keďže sa na ňu každoročne hlási viac detí, ako dokážu prijať.
