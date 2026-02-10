< sekcia Regióny
ZŠ v Prievidzi zriadi ročník pre deti s narušenou komunikáciou
Úvodný ročník sa nebude zarátavať do povinnej školskej dochádzky. Bude ho navštevovať znížený počet detí, bude ich tam môcť byť maximálne desať.
Autor TASR
Prievidza 10. februára (TASR) - Základná škola s Materskou školou (ZŠ s MŠ) na Ulici P. Dobšinského v Prievidzi zriadi od budúceho školského roka úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Jeho vytvorením sleduje pomoc žiakom, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb. Zriadenie úvodného ročníka schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (9. 2.).
„Cieľom zriadenia úvodného ročníka je znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, eliminovať ich prípadné opakovanie ročníka a pripraviť ich na plnohodnotné vzdelávanie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ich úspechu v ďalších ročníkoch školy,“ odôvodnila škola v materiáli.
Vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová spomenula, že mesto už dlhodobo vníma problém tzv. odkladov, keď do prvého ročníka nenastupuje priemerne 70 detí ročne a vracajú sa do MŠ na ďalšie predprimárne vzdelávanie, čo je podľa nej veľká škoda. „Týmto deťom vieme práve pomôcť zriadením úvodného ročníka, aby sa lepšie adaptovali na školské prostredie a následne aj dobre zvládli prvý ročník ZŠ,“ priblížila.
Úvodný ročník sa nebude zarátavať do povinnej školskej dochádzky. Bude ho navštevovať znížený počet detí, bude ich tam môcť byť maximálne desať. „Pre to, aby bolo dieťa zaradené do úvodného ročníka, je potrebné, aby malo absolvované pedagogicko-psychologické vyšetrenie. V tomto prípade ide o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, takže ide o rôzne logopedické problémy, ale nielen tie. V podstate ide o špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,“ ozrejmila Révayová.
Škola má podľa nej dostatok pedagógov či asistentov, ktorí sa budú môcť deťom venovať. „Uvidíme podľa záujmu, či bude otvorená jedna alebo dve triedy. V triede bude kvalifikovaná učiteľka, v škole je tiež funkčný podporný tím, máme tam k dispozícii špeciálneho pedagóga, takisto psychológa a asistentov,“ spresnila.
Zriadením úvodného ročníka chce samospráva podľa Révayovej vyjsť v ústrety rodičom, ktorí musia so svojimi deťmi dochádzať do škôl mimo Prievidze, kde už takéto triedy majú. „Máme záujem poskytovať kvalitné vzdelávanie všetkým deťom, ktoré žijú na území mesta. Prioritne prijímame do ZŠ deti s trvalým pobytom, podľa toho, aká je ich spádová škola. V tomto prípade bude kľúčové rozhodnutie a vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne,“ dodala.
