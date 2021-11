ZŠ v Starej Ľubovni bude mať zelenú strechu vďaka eurofondom

Stará Ľubovňa 9. novembra (TASR) – Základná škola (ZŠ) na Levočskej ulici v Starej Ľubovni bude mať zelenú strechu. Samospráva bola totiž úspešná v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac ako 242.000 eur. Takýmto spôsobom zrekonštruujú v meste na severe Spiša už druhú ZŠ. Pre TASR to uviedol primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.



"ZŠ na Levočskej ulici je naša najstaršia základná škola. Budova, v ktorej sídli, má viac ako 60 rokov. Vďaka prostriedkom z operačného fondu životné prostredie sa nám tak podarí vyriešiť havarijný stav strechy ako takej. Zároveň ide o ekologický projekt, ktorý bude mať aj edukatívny význam pre deti. Tento systém zadržiava dažďovú vodu a zároveň by mal predĺžiť životnosť prestrešenia," objasnil primátor s tým, že zelenú strechu bude mať hlavná budova školy a jedáleň.



V tomto prípade už bol ukončený proces verejného obstarávania a začiatok prác predpokladajú po kontrole zmluvy na jar budúceho roka. Mesto projekt dofinancuje z vlastného rozpočtu vo výške cca 23.000 eur. "Určite nás to teší, pretože terajšia strecha už zatekala. Trápi nás však aj vlhkosť v celej budove, pretože doposiaľ nebola podpivničená," dodal riaditeľ školy Peter Höger. Školu momentálne navštevuje 327 detí, ktoré sa v rámci vyučovacieho procesu snažia aj environmentálne vzdelávať.



V procese verejného obstarávania je momentálne aj druhý projekt tzv. vodozádržných opatrení, ktoré by sa mali realizovať na ZŠ Za vodou. Mesto naň získalo z eurofondov takmer 160.000 eur. V areáli školy by tak mali vzniknúť štyri dažďové záhrady, podzemná nádrž na zber vody, zelená vegetačná stena, a tiež zelená strecha. "Táto škola už má tepelné čerpadlá, takže ide o ďalší obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie," dodal Tomko.