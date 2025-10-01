< sekcia Regióny
ZŠ Viliama Paulínyho-Tótha v Senici už má v telocvični novú palubovku
Namontovaná je nová pružná športová podlaha typu plávajúca palubovka. Ide o viacvrstvový systém, ktorý tlmí nárazy a je vhodný pre školské športoviská.
Autor TASR
Senica 1. októbra (TASR) - Základná škola (ZŠ) Viliama Paulínyho-Tótha v Senici už má v telocvični dokončenú novú palubovú podlahu. V stredu bola oficiálne odovzdaná do užívania. Telocvičňa sa tak stane bezpečnejším miestom nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá ju využíva na voľnočasové aktivity. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Namontovaná je nová pružná športová podlaha typu plávajúca palubovka. Ide o viacvrstvový systém, ktorý tlmí nárazy a je vhodný pre školské športoviská. Telocvičňu na základnej škole bude v tomto školskom roku v rámci telesnej výchovy využívať celkovo 625 žiakov. Okrem toho slúži aj širokej verejnosti na volejbal, florbal, bedminton či futsal. Je zároveň zázemím pre miestny volejbalový a atletický klub a dejiskom rôznych športových podujatí a zápasov.
Počas odovzdávania hotovej telocvične sa namiesto tradičného strihania pásky uskutočnilo preťahovanie sa lanom - na jednej strane stáli žiaci prvej triedy a na druhej zástupcovia mesta spolu s riaditeľom školy. „Tešíme sa, že naši žiaci už môžu cvičiť a športovať bezpečne, keďže pôvodná palubovka bola v zlom stave a časom by mohla predstavovať riziko nielen pre deti, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá telocvičňu využíva,“ skonštatoval riaditeľ školy Vladimír Šváček.
S rekonštrukciou sa na škole začalo v auguste, práce pokračovali aj po začatí nového školského roka. „Práce sme realizovali v čase, keď mohla telesná výchova prebiehať vonku, a teraz, v chladnejšom období, môžu deti telocvičňu naplno využívať. Verím, že im bude dobre slúžiť pri športovaní aj pri školských aktivitách,“ uviedol primátor Senice Martin Džačovský.
Celková cena renovácie palubovky predstavovala takmer 75.000 eur, bola hradená z účelových prostriedkov ministerstva školstva a spolufinancovaná základnou školou. Zhotoviteľom je spoločnosť M-Parket.
