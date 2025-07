ZSD: Pre silné búrky nemalo elektrinu vyše 20.000 odberných miest

Bratislava 7. júla (TASR) - Nedávne intenzívne búrky a silný vietor spôsobili výpadky v distribúcii elektriny najmä v regiónoch Bratislavy, Senice a Trnavy. Celkovo bolo od nedeľného (6. 7.) večera na západnom Slovensku zasiahnutých prerušením dodávky elektriny vyše 20.000 odberných miest. Aktuálne zostáva bez prúdu ešte 530 zákazníkov. TASR to uviedla hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej (ZSD) Michaela Dobošová.



Búrková činnosť sa podpísala na poškodení elektrických vedení z dôvodu popadaných stromov a polámaných konárov. „Celkovo bolo zasiahnutých prerušením dodávky energie vyše 20.000 odberných miest. Po nasadení všetkých dostupných kapacít vrátane ťažkej techniky v teréne sa nám podarilo obnoviť v priebehu víkendu distribúciu do takmer všetkých miest,“ spresnila Dobošová. Aktuálne zostáva bez prúdu ešte 530 zákazníkov. „V priebehu dnešného dňa predpokladáme úplné obnovenie dodávky elektriny do všetkých odberných miest,“ dodala.



Intenzívne búrky zasiahli v nedeľu večer a počas noci najmä oblasti západného Slovenska. Dôsledkom boli okrem iného aj popadané stromy a konáre. Železničné priecestie v Moravskom Svätom Jáne pre poruchu signalizačného zariadenia uzavreli.