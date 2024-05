Dobrovoľníci z Vyčistime spolu kraj vyzbierali 75 ton odpadu

Žilina 14. mája (TASR) - Viac ako tri tisícky dobrovoľníkov sa zapojili do tohtoročnej environmentálnej iniciatívy Vyčistime spolu kraj organizovanej Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) v spolupráci so Sekciou pre mládež ŽSK. Ako informovala projektová manažérka Rozvojovej agentúry ŽSK Helena Macušová, počas štyroch týždňov dobrovoľníci vyzbierali spolu 75 ton odpadu.



Cieľom piateho ročníka iniciatívy bola podpora komunitného čistenia a zberu odpadov naprieč celým Žilinským krajom. "Pôvodne mala iniciatíva začať 22. apríla na Deň Zeme, avšak z dôvodu vyšších teplôt a rýchleho rastu trávy sme sa rozhodli aktivitu spustiť o týždeň skôr, aby sme mohli čo najlepšie využiť vhodné podmienky na čistenie. Dobrovoľníkom sme poskytli potrebné pomôcky na čistenie a v spolupráci so Správou ciest ŽSK a obcami sme zabezpečili odvoz odpadu," priblížila Macušová.



Do environmentálnych aktivít sa zapojila aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová spolu so zamestnancami úradu, ktorí minulý týždeň čistili brehy rieky Kysuca v obci Rudina. "Aj ja sa do čistenia každoročne zapájam a opäť som bola nemilo prekvapená, že za pár hodín sme odpadom naplnili viac ako 100 vriec," poznamenala Jurinová.



Podľa jej slov iniciatíva Vyčistime spolu kraj motivuje k zlepšeniu vzhľadu okolia miest a dedín. "Vďaka komunitnému princípu však posilňuje aj puto medzi ľuďmi a podporuje zodpovednosť voči životnému prostrediu. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa počas apríla a mája do iniciatívy zapojili a teší ma, že do akcie sa zapojilo veľa mladých ľudí," dodala predsedníčka ŽSK.