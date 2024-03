Kraj investuje do obnovy stredných škôl v Žiline a Martine milióny eur

Žilina 27. marca (TASR) - Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová podpísala v stredu memorandá o spolupráci Strednej odbornej školy (SOŠ) stavebnej v Žiline a Spojenej školy v Martine so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV). Spolupráca v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti REPowerEU predstavuje pre školy zlepšenie vzdelávania a zvýšenie kvality žiakov v odbore technik energetických zariadení budov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



ŽSK je podľa Jurinovej krajom inovácií a jeho snahou je dosahovať technologický progres v súvislosti so šetrením energiami a investovaním do obnoviteľných zdrojov energie. "Pokiaľ chceme docieliť rozvoj kľúčových odvetví nášho hospodárstva, je potrebné, aby sa zelené zručnosti stali pre nás samozrejmosťou. Každý z nás môže prispieť k zmene a som rada, že vďaka REPowerEU dostanú naši žiaci a pedagógovia príležitosť rozvíjať odborné zelené zručnosti a byť vzorom pre ostatných," podotkla.



"Podpisom memoranda otvárame so ŽSK ďalšiu spoluprácu, tentoraz zameranú na rozvoj zelených zručností. Tento krok predstavuje príležitosť aj pre ostatné samosprávne kraje a ich školy v napĺňaní agendy a cieľov vytýčených v ich strategických dokumentoch a Agende 2030. Energetika v smere ochrany svetovej klímy predstavuje kľúčové odvetvie, ktoré si vyžaduje kvalifikovaných ľudí. Verím, že odštartovaná spolupráca nám vzájomne pomôže ich výrazne doplniť," skonštatoval riaditeľ ŠIOV Branislav Hadár.



Na oboch stredných školách budú podľa hovorkyne ŽSK v nasledujúcom období v spolupráci s odborníkmi vybavené priestory za účelom teoretickej a praktickej výučby žiakov a pedagogických zamestnancov. "Uskutočnia sa kurzy a školenia pedagógov a školiteľov pre prax, žiaci absolvujú nové moduly v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Celková investícia pre obidve školy je plánovaná vo výške dva milióny eur," uviedla hovorkyňa ŽSK.