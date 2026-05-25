Žilinský kraj dotačne podporí 232 projektov
Autor TASR
Žilina 25. mája (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyplatí v tomto roku zo svojho rozpočtu v rámci dotačného programu Regionálne dotácie 399.000 eur. Ako krajských poslancov informovala na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Želmíra Bieliková, podporených bude 232 projektov.
Prostredníctvom elektronického systému bolo na základe zverejnenej výzvy doručených 383 žiadostí o poskytnutie dotácie. „Podmienky pre poskytnutie dotácie splnilo 334 žiadostí, 49 žiadostí bolo vyradených z ďalšieho procesu posudzovania pre nesplnenie podmienok stanovených vo všeobecne záväznom nariadení a vo zverejnenej výzve,“ skonštatovala Bieliková.
O pridelení dotácie rozhodovali špeciálne komisie za jednotlivé regióny. V zmysle dotačných pravidiel sa výška dotácie pohybuje od 900 do 15.000 eur. „Finančná alokácia pre dotačný program bola pre rok 2026 vo výške 399.00 eur. Na základe rozhodnutia komisií bude finančne podporených 232 žiadostí,“ doplnila Bieliková.
Najväčšou sumou budú podporené projekty v regióne horného Považia, pre ktoré bolo schválených súhrnne 112.000 eur. V regióne Turiec boli schválené dotácie za 63.000 eur a v regióne Kysuce za 70.000 eur. Projekty z regiónov Liptov a Orava dostali súhrnne po 77.000 eur.
