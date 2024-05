Žilinský kraj pripravuje opravu úseku cesty II/520 v Starej Bystrici

Žilina 13. mája (TASR) - Viac ako štyri kilometre dlhý úsek cesty II/520 v katastri obce Stará Bystrica (okres Čadca) by sa mal čoskoro dočkať rekonštrukcie. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce investíciu za približne 1,5 milióna eur financovať z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Predstavitelia ŽSK a Powiatu Zywieckeho už podpísali medzinárodnú partnerskú zmluvu odsúhlasenú krajským zastupiteľstvom, v ktorej sa ŽSK zaviazal k spolufinancovaniu na úrovni maximálne 124.800 eur. "Predmetom projektu je modernizácia pozemnej komunikácie v katastri obce Stará Bystrica v dĺžke 4290 metrov. Zrekonštruované budú aj dva mosty a 11 cestných priepustov," uviedla Lacová.



Projekt splnil podmienky cezhraničnej výzvy, keďže predmetný úsek cesty je zaradený do kategórie nevyhovujúceho stavu a samotná cesta II/520 má pokračovanie do Poľska. "Momentálne sa pripravuje proces verejného obstarávania, ktorého dĺžku nevieme ovplyvniť. Samotná rekonštrukcia bude trvať približne štyri mesiace," dodala Lacová.