Žilinské kultúrne organizácie pripravujú denné letné tábory pre deti

Žilina 10. mája (TASR) - Desiatka kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) organizuje aj v tomto roku počas júla a augusta denné letné tábory pre prázdninujúce deti. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Rodičia môžu svoje deti prihlasovať online alebo osobne v sídle vybraného zariadenia.



Letné tábory pripravujú kultúrne organizácie vo všetkých štyroch regiónoch. "Tábory sa každoročne tešia veľkej obľube zo strany detí vo veku od šesť do 14 rokov. Je možné absolvovať celý päťdňový turnus, v niektorých zariadeniach je možnosť prihlásiť sa na ktorýkoľvek deň. Počet detí v turnusoch je limitovaný, pričom pri platbe za tábor je možné využiť rekreačný poukaz od zamestnávateľa," uviedla Lacová.



Termín konania táborov je rôzny a viaceré zo zariadení ponúkajú na výber z dvoch možností. "Naše organizácie poskytnú deťom opäť veľa príležitostí stráviť prázdniny aktívne a hravo, vybudovať si nové priateľstvá a rozvíjať svoj talent. Ako kraj priateľský k rodinám sa im snažíme pomáhať aj týmto spôsobom a zároveň prostredníctvom táborov budovať vzťah detí ku kultúre a rodnému kraju," poznamenala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Každé kultúrne zariadenie má určený svoj termín pre prihlásenie dieťaťa. "Zväčša je to druhá polovica júna alebo do naplnenia kapacity. Podrobnejšie informácie k táborom získajú rodičia na webovej stránke zariadenia, telefonicky, e-mailom alebo osobne v konkrétnej inštitúcii," doplnila Lacová.