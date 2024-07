Úradníci Žilinského kraja môžu ísť na služobné cesty elektrobicyklami

Žilina 3. júla (TASR) - Zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) môžu na služobné cesty využívať ekologickú alternatívu dopravy. Ako TASR informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, do vozového parku pribudli dva trekingové bicykle a dva horské elektrobicykle.



Doplnila, že zamestnanci si bicykel rezervujú prostredníctvom interného elektronického objednávacieho systému. "Bicykle s jednoduchým dizajnom a logom ŽSK sú vybavené zadným stojanom a nosičom, k dispozícii sú dve veľkosti. Nákup bicyklov bol predmetom verejného obstarávania, pričom ich cena je 5080 eur," uviedla Lacová.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je zabezpečenie štvorice bicyklov vyústením snahy vedenia úradu zvýšiť ekologické povedomie zamestnancov. "Chceme ich viesť k tomu, aby využívali alternatívne zdroje dopravy, ideálne na dennej báze. Elektrobicykle šetria prírodu aj sily, doprava je ekologická a efektívna a sú pohodlným a praktickým spôsobom dopravy," poznamenala Jurinová.



Zamestnanci Úradu ŽSK sa každoročne aktívne zapájajú aj do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. V roku 2023 sa ŽSK umiestnil v súťaži samospráv na druhom mieste.