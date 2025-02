Žilinský kraj má naplánovaných viacero investícií do kultúrnych zariad

Žilina 2. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce pokračovať vo zvyšovaní atraktivity kultúrneho dedičstva a pre rok 2025 má naplánovaných viacero investícií do kultúrnych zariadení. Ako v tejto súvislosti poznamenala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, finančne najvýznamnejšou investíciou by mala byť obnova hradného areálu Likava v okrese Ružomberok za viac ako tri a pol milióna eur.



Pripomenula, že aj v uplynulom roku ŽSK realizovalo viacero projektov v krajských kultúrnych zariadeniach. "Ukončili sme tretiu etapu rekonštrukcie Krajskej knižnice v Žiline za viac ako 350.000 eur, zrekonštruovali sme hradnú bránu Oravského hradu za 240.000 eur a v Liptovskom múzeu sme otvorili novú knižnicu. Vynovili sme tiež detské oddelenie Turčianskej knižnice v Martine či opravili strechu Krčmy z Korne v Múzeu kysuckej dediny," priblížila Jurinová.



Finančne najnáročnejšou tohtoročnou investíciou by mala byť obnova hradu Likava za viac ako 3,5 milióna eur. Obnovu hradu bude môcť Liptovské múzeum realizovať vďaka úspešnému cezhraničnému projektu ŽSK a Moravsko-sliezskeho kraja. Výsledkom cezhraničnej spolupráce bude nielen obnova hradu Likava, ale aj českého hradu Hukvaldy.



"Začneme tiež s rekonštrukciou sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku a vytvoríme novú smart prírodovednú expozíciu. V Múzeu liptovskej dediny dobudujeme niektoré objekty vrátane rekonštrukcie striech. Návštevníci Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke sa budú môžu tešiť na jazdu zrekonštruovaným parným rušňom i novú budovu staničky u Kubátkov," dodala k tohtoročným plánom Jurinová.