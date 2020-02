ŽSK môže požiadať o územné rozhodnutie na cyklotrasu Žilina - Vrútky

Žilina 8. februára (TASR) – Príprava cyklotrasy, ktorá prepojí Žilinu s Vrútkami, sa významne posunula - po takmer piatich rokoch skončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie a rozhodnutie EIA nadobudlo právoplatnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Doplnila, že ŽSK má spracovanú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu, v ktorom je približne 40 súhlasných stanovísk. "Doteraz však nemohol samosprávny kraj požiadať o územné rozhodnutie, pretože nebol ukončený proces EIA. Ten skončil po štyri a pol roku krátko pred Vianocami," uviedla hovorkyňa ŽSK.



"Procesy posudzovania vplyvov stavieb cyklotrás na životné prostredie sú mimoriadne náročné. Bez tohto dokumentu by sme sa však nepohli ďalej. Hľadali sme také riešenia, ktoré sú síce stavebne zložitejšie, ale ich vplyv na životné prostredie bude minimálny," zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Úsek Strečno – Lipovec – Vrútky bude dlhý vyše 14 kilometrov a povedie aj mimoriadne atraktívnym prostredím Strečnianskych meandrov. "Ide o najnáročnejší úsek v rámci celej Vážskej cyklomagistrály. Prichádza tam do úvahy niekoľko zaujímavých stavebných prvkov – od dvoch nových mostov ponad rieku Váh, rekonštrukcie dvoch existujúcich lávok, až po špeciálnu lávku, ktorá bude priechodná pre živočíchy," povedal odborník na cyklodopravu pre ŽSK Dušan Kubička.



ŽSK v krátkom čase podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, neskôr o stavebné povolenie. Nasledovať bude vyrovnanie pozemkov a zháňanie financií. Celý proces prípravy a výstavby bude finančne náročný, ŽSK sa bude uchádzať o eurofondy, dodala Remencová.



Úsek Strečno – Lipovec – Vrútky je súčasťou Vážskej cyklotrasy, ktorá zabezpečí prechod cyklistov naprieč štyrmi samosprávnymi krajmi od sútoku rieky Váh až po prameň Čierneho Váhu. „Jej najdlhšia časť, vyše 160 kilometrov, by mala viesť práve cez Žilinský kraj. V súčasnosti je z nej zrealizovaných 22 kilometrov, ktoré majú charakter cyklochodníka,“ uzavrela hovorkyňa ŽSK.