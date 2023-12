Žilinský kraj ocenil 45 pracovníkov v zdravotníctve

Oščadnica 12. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil v utorok v Oščadnici 45 pracovníkov v zdravotníctve, ktorí osobitým prístupom a obetavou prácou prispeli k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej ich ocenili v kategóriách TOP lekár, TOP sestra, TOP iný zdravotnícky pracovník, TOP nezdravotnícky pracovník, TOP ambulancia a v špeciálnej kategórii pre ocenenie práce lekárov - seniorov.



Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková podotkla, že ocenenia sú prejavom vďaky a úcty za starostlivosť o pacientov, ktorá je neľahká a mimoriadne zodpovedná. "Zároveň vnímame ako dôležité vyzdvihnúť aj príkladnú spoluprácu so všetkými nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami v našom kraji," uviedla.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej by mali mať obyvatelia kraja kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, vrátane atraktívneho prostredia pre personál a zdravé hospodárenie. "Základom je však ľudský faktor - zamestnanci. Preto je veľmi dôležité, že krajskí poslanci schválili pokračovanie projektu Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK, do ktorého je aktuálne zapojených 1151 zamestnancov a z toho 64 budúcich lekárov. Doterajšia investícia do projektu predstavuje 1,3 milióna eur a každý rok sa potvrdzuje jeho úspešnosť," skonštatovala.



Pripomenula, že v Oravskej poliklinike v Námestove otvorili Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti za viac ako 800.000 eur a zdravotnú starostlivosť tam poskytuje osem nových ambulancií. "Okrem komplexných rekonštrukcií oddelení sme zakúpili nové CT prístroje pre nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Čadci. Budujeme nové fyziatricko-rehabilitačné pracovisko v Oravskej poliklinike Námestovo. Kompletne rekonštruujeme neurologické oddelenie, vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti, v nemocnici v Dolnom Kubíne. V Čadci nemocnica komplexne modernizuje detské oddelenie a v nemocnici v Trstenej začneme onedlho budovať psychiatrický stacionár za pol milióna eur," dodala Jurinová.