Martin 4. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil desať osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kraja, šírili jeho dobré meno doma i v zahraničí a prispeli k obohateniu ľudského poznania. Cenu ŽSK si v stredu večer v Slovenskom komornom divadle (SKD) v Martine prevzali Soňa Holúbková, František Výrostko a manželia Mária a Ivan Leitmanovci. Pamätnú plaketu dostalo sedem ďalších ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Eva Lacová.



Holúbková získala cenu za aktívnu a dlhoročnú pomoc zdravotne znevýhodneným občanom Žilinského kraja. Psychologička a sociálna pracovníčka od začiatku profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi. Jej profesionálne pôsobenie je späté so Žilinou, kde sa viac než 30 rokov venuje podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením.



Výrostka ocenil ŽSK za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti kultúry a divadla a pri príležitosti jeho životného jubilea. Telom i dušou je zrastený predovšetkým s divadlom, v ktorom stvárnil množstvo nezabudnuteľných postáv a patrí medzi najvýraznejšie herecké osobnosti umeleckého súboru SKD Martin.



Za významný prínos v sociálnej oblasti a pomoc ohrozeným deťom v krízových situáciách si prevzali ocenenie manželia Leitmanovci. Psychológ Ivan Leitman svoj život zasvätil práci s ohrozenými deťmi, v roku 1997 založil a až do roku 2021 viedol Detské krízové centrum Náruč, ktoré deťom poskytuje komplexnú pomoc. Jeho manželka Mária bola od začiatku kľúčovou osobou, bez nej ako projektovej manažérky a fundraiserky by Náruč nemala peniaze na rozbeh ani na rozvoj.



Pamätnú plaketu za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, kultúrnej, verejnoprospešnej činnosti, ako aj za účasť pri záchrane ľudského života si prevzalo ďalších sedem osobností. Sú to Otakar Bokůvka, Bohdan Hroboň, Anna Lesňáková, Ignác Kolek, Zuzana Nezvalová, Jaroslav Velička a Juraj Vyletelka.



"Ide o osobnosti, ktoré prakticky celý svoj profesijný život zasvätili pomoci druhým a vďaka svojej obetavosti, nasadeniu i talentu, dosiahli veľké úspechy a napomohli tak tomu, aby sa Žilinský kraj výrazným spôsobom zapísal do mapy umenia, vzdelávania, sociálnej či zdravotníckej oblasti," vyzdvihla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.