Úrad Žilinského kraja mohla navštíviť verejnosť

Žilina 4. júna (TASR) - Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v sobotu otvoril svoje dvere verejnosti. Program dňa otvorených dverí (DOD) si prišli do Žiliny pozrieť stovky návštevníkov, najväčší záujem u nich vzbudili diskusie s predstaviteľmi kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Krajská samospráva pripravila pre návštevníkov program, v rámci ktorého mohli nahliadnuť do zákulisia úradu. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podľa svojich slov považuje za správne umožniť širokej verejnosti nahliadnuť do priestorov ŽSK, ale najmä oboznámiť ich s činnosťou kraja a ukázať im úrad aj z inej stránky. Vyzdvihla, že na DOD sa zúčastnili i najmladší návštevníci. "Záleží mi na tom, aby nastávajúca generácia vnímala našu inštitúciu ako miesto, kde sa tvoria nápady, projekty, a čo je hlavné, ich realizácia sa odzrkadľuje v bežnom živote každého z nás. Či už máme na mysli napríklad modernizáciu škôl, budovanie cyklotrás alebo podporu dôležitých environmentálnych projektov," ozrejmila Jurinová.



Najväčší záujem u návštevníkov vzbudili diskusie s vedením kraja, predsedníčkou, podpredsedami a riaditeľom úradu. "Zodpovedali im otázky týkajúce sa jednotlivých odborov, kompetencií úradu a najbližších aktivít. Návštevníci si tiež mohli vyskúšať svoju zručnosť v rámci remeselných trhov, zasúťažiť si s animátormi, ale aj spoznať prostredníctvom virtuálnej reality Oravský hrad. K dispozícii bola aj poradňa zdravia," priblížila Lacová.



Súčasťou podujatia bolo podľa nej i bábkové divadlo, súťaže pre deti a koncert Barbory Švidraňovej. "ŽSK zorganizoval pri príležitosti DOD aj výtvarnú súťaž pre deti materských a základných škôl. V závere podujatia sa uskutočnilo žrebovanie tomboly spomedzi tých, ktorí sa zapojili do spomínanej výtvarnej súťaže a kvízu Spoznaj Žilinský samosprávny kraj," dodala.