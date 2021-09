Žilinský kraj ponúkne v Európskom týždni mobility špeciálne cestovné

Žilina 14. septembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zavedie počas Európskeho týždňa mobility (ETM) od 16. do 22. septembra v prímestskej autobusovej doprave osobitné cestovné vo výške 0,35 eura. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová v utorok na brífingu informovala, že osobitné cestovné bude platiť na akúkoľvek precestovanú vzdialenosť pre všetkých cestujúcich.



"ŽSK zavedie osobitné cestovné počas celého týždňa ako jediný na Slovensku. Počas trvania kampane budú dopravcovia vydávať dopravné karty zdarma, bez účtovania manipulačného poplatku, ktorý sa pohybuje od štyroch do piatich eur v závislosti od dopravcu a druhu karty," vysvetlila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová s tým, že dopravné karty bude možné vybaviť v klientskych centrách dopravcov.



Predsedníčka ŽSK podotkla, že rozsiahlou podporou chcú nielen motivovať verejnosť na využívanie hromadnej dopravy, "ale aj prilákať naspäť ľudí, ktorí z autobusov najmä počas koronakrízy prestúpili do osobných áut. Dokonca, aj v čase pandémie zachoval ŽSK autobusové spoje tak, aby cestujúci nepocítili výrazné obmedzenia a dostali sa do škôl a zamestnania. Cestovné poriadky sa upravili len na základe protipandemických opatrení."



Pripomenula, že viac ľudí v autobusoch znamená menej áut na cestách, úsporu verejných zdrojov a zdravšie životné prostredie pre všetkých. "V spolupráci s objednávateľom vykonávame maximálne úsilie, aby sme ľuďom cestu spríjemnili, uľahčili, ale hlavne urobili ju bezpečnou. Všetci dávame veľký dôraz na hygienu, čistotu, na dezinfekciu autobusov v pravidelných intervaloch. Preto som rád, že partnerská SAD predviedla dezinfekciu autobusu," dodal dopravný riaditeľ Arriva Liorbus Pavol Jendroľ.



"Autobusov sa netreba báť, dezinfikujeme ich pravidelne a zatiaľ sa nepotvrdilo, že by sa v nich niekto nakazil. Autobus je monitorované a bezpečné prostredie. Vodiči používajú ochranné rúška a cestujúci všetky nariadenia dodržiavajú," priblížil riaditeľ dopravno-prevádzkového odboru SAD Žilina Ľubomír Taška.



ETM bude v ŽSK spojený s predstavením viacerých inovácií, ktoré už pilotne bežia, alebo sa v krátkom čase zavedú. "Od 1. júna môžu cestujúci v SAD Žilina platiť bankomatovou kartou a na zavedenie sa chystá aj Arriva Liorbus. Počas kampane budú dopravcovia propagovať aj úhradu cestovného virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Tento projekt už od mája úspešne využívajú cestujúci na Orave a Liptove, v ostatných regiónoch ŽSK táto možnosť pribudne od 1. októbra. Cestujúca verejnosť si bude môcť vyskúšať aplikáciu priamo v mobilných telefónoch," dodala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.