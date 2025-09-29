< sekcia Regióny
Žilinský kraj ponúkne na predaj bývalý školský areál v Mošovciach
Krajská samospráva mala v pláne vybudovať v areáli gerontopsychiatrické centrum, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohla stavby zrekonštruovať a prevádzkovať.
Autor TASR
Mošovce 29. septembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce predať bývalý školský areál v Mošovciach (okres Turčianske Teplice). Minimálnu kúpnu cenu za viacero budov, pozemkov a ďalšiu infraštruktúru stanovil na 2,6 milióna eur. Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo Zastupiteľstvo ŽSK na svojom rokovaní v pondelok.
Krajská samospráva mala v pláne vybudovať v areáli gerontopsychiatrické centrum, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohla stavby zrekonštruovať a prevádzkovať. „V roku 2012 bola pôvodne Združená stredná odborná škola poľnohospodárstva a rybárstva v Mošovciach premenovaná na Spojená škola a premiestnená do Martina. Stavby od presťahovania školy nie sú dlhodobo využívané ani správcom, ani vlastníkom, a tomu zodpovedá aj ich technický stav,“ uviedol ŽSK.
Priblížil, že strešná krytina je poškodená, do niektorých objektov zateká a opadáva tam vnútorná omietka, údržba objektov a pozemkov je tak pre správcu komplikovaná a v súčasnosti nereálna. Z týchto dôvodov sa ŽSK rozhodol nehnuteľnosti predať, kým sú ešte v stave, aby mohol byť uskutočnený efektívny predaj. „Následne získané finančné prostriedky ŽSK využije na investície do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktoré sú aktuálne a nevyhnutne potrebné na hospodárne, prospešné a lepšie fungovanie Žilinského kraja, čím sa uľahčí a zlepší život občanom,“ skonštatoval.
Súčasťou areálu je šesť budov vrátane telocvične, dva prístrešky, cvičisko pre autá či altánok. V areáli je 15 pozemkov, na ktorých sa nachádza i záhrada a ovocný sad. „Súčasťou predaja nehnuteľností je aj príslušenstvo a vonkajšie úpravy,“ doplnil ŽSK.
Areál spojenej školy má prístup k nehnuteľnostiam z miestnej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve obce. „Celý areál je rovinatého charakteru a nachádza sa v zastavanom území na okraji obce. V jeho blízkosti je vybudované kúpalisko. V obci je dobrá občianska vybavenosť, materská a základná škola,“ pripomenula krajská samospráva.
Lehotu na doručenie ponúk ŽSK stanovil do 18. novembra. Záujemcovia musia zložiť i zábezpeku vo výške 50.000 eur.
