Poslanci Žilinského kraja schválil rozpočet

Žilina 17. decembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje v budúcom roku investovať takmer 21 miliónov eur do zvýšenia kvality ciest, kultúrnych zariadení, škôl i zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z rozpočtu na rok 2025, ktorý na utorkovom rokovaní schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK.



Kraj bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 261.343.654 eur. Približne 42 percent z celkovej sumy bežných výdavkov pôjde do oblasti vzdelávania, pre ktorú je vyhradených približne 99 miliónov eur. Ďalších takmer 47 miliónov eur je určených na sociálne zabezpečenie a viac ako 55 miliónov eur na komunikácie a dopravu.



"Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 3.550.291 eur, pričom prebytok je zdrojom krytia kapitálových výdavkov. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 16.364.736 eur a tento schodok je krytý z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií," priblížila základné parametre rozpočtu riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.



V roku 2025 chce ŽSK investovať v rámci kapitálových výdavkov takmer 21 miliónov eur, pričom polovica z tejto sumy je určená na projekty v oblasti dopravy, financovaných či už z investičného úveru od Rozvojovej banky Rady Európy alebo návratnej pomoci od Ministerstva financií SR. V oblasti kultúry chce kraj investovať 6,6 milióna eur a na investície do škôl a školských zariadení je rozpočtovaných 1,9 milióna eur.



Pri prijímaní rozpočtu našiel krajský parlament takmer stopercentnú zhodu, z 51 prítomných ho podporilo 49 poslancov, hlasovania sa zdržali Ján Podmanický s Pavlom Slotom.