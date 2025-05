Poslanci Žilinského kraja schválili záverečný účet

Žilina 26. mája (TASR) - Rozpočtové hospodárenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) skončilo s prebytkom vo výške 7,7 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2024, ktorý schválili na pondelkovom rokovaní krajskí poslanci. Tí takisto rozhodli o presunutí kompletného prebytku vlaňajšieho hospodárenia do rezervného fondu.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mal ŽSK v roku 2024 hospodáriť so sumou 252 miliónov eur, po rozpočtových úpravách v priebehu roka hodnota rozpočtu prekročila hranicu 280 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť na niečo viac ako 100 percent, keď rozpočtové príjmy dosiahli 281.244.245 eur.



Celkové výdavky za rok 2024 boli v záverečnom účte vyčíslené na 270.133.499 eur, pričom v kapitálovom rozpočte kraj minul takmer 33 miliónov eur. „V minulom roku sme mali reálne čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 85,6 percenta, čo je historicky najvyššie reálne čerpanie zo schváleného rozpočtu,“ skonštatoval vo svojom stanovisku hlavný kontrolór Ján Konušík.



Riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Katarína Gazdíková spresnila, že z celkovej investovanej sumy putovalo viac ako 24 miliónov eur do oblasti dopravy a 3,2 milióna eur do oblasti zdravotníctva. Do oblasti vzdelávania ŽSK vlani investoval približne 3,1 milióna eur.



Poslanci ŽSK popri schválení záverečného účtu rozhodli aj o presunutí prebytku hospodárenia do rezervného fondu. V rezervnom fonde bolo pritom začiatkom minulého roka 9.773.206 eur a jeho zostatok k 31. decembru 2024 vyčíslili na 10.245.197 eur. Najnovšie do neho pribudne 7.695.060 eur.