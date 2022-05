Žilinský kraj predáva bývalú polikliniku v Námestove rezortu vnútra

Žilina/Námestovo 27. mája (TASR) – Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválilo odpredaj bývalej polikliniky v Námestove ministerstvu vnútra. Na sociálnej sieti to potvrdila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Dodala, že ministerstvo budovu zrekonštruuje a vybuduje v nej klientske centrum pre obyvateľov regiónu.



"Týmto budú služby pre občanov sústredené na jednom mieste. Bude jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie vybaviť agendu klientskeho centra pod jednou strechou. Verím, že do dvoch rokov to môže byť realitou," skonštatovala Jurinová. Suma za odpredaj je stanovená vo výške 966.000 eur.



Kraj predpokladá, že po novom budú v budove sústredené viaceré inštitúcie spadajúce pod rezort vnútra a pod klientske centrá. Mali by tam poskytovať služby od dopravného inšpektorátu cez životné prostredie až po služby katastra nehnuteľnosti.