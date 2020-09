Žilinský kraj mení tarif v prímestskej autobusovej doprave

Žilina 14. septembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) mení od 1. októbra 2020 tarifu v prímestskej autobusovej doprave. Z pásmovej tarifnej sadzby prechádza na kilometrickú. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Doplnila, že ide o prvý predpoklad k úspešnému zavedeniu integrovanej dopravy, ktoré plánujú v budúcom roku.



"Cestovanie v prímestskej autobusovej doprave bude spravodlivejšie a s vyššími zľavami. Doteraz boli cestujúci zvyknutí, že si v autobusoch verejnej dopravy kupovali lístky podľa jednotlivých tarifných pásiem, odstupňovaných po štyroch kilometroch. Od 1. októbra nastane v tejto oblasti najvýraznejšia zmena. Bude základná sadzba, plus za každý kilometer sa bude pripočítavať drobná sadzba. Cestujúci tak zaplatí len za to, čo odcestuje," povedala Jurinová. Zdôraznila, že zmena tarify nespôsobí výrazný nárast cestovného.



V čase pandémie nového koronavírusu je podľa Jurinovej najdôležitejšia ochrana verejnosti a využitie bezpečných prostriedkov, preto bude platba kartou to najvýhodnejšie, čo bude verejná doprava ponúkať. "Platba v hotovosti vzrastie. Budeme povzbudzovať ľudí, aby si zadovážili dopravné karty. Oproti platbe v hotovosti budú platby na dopravnú kartu zhruba o viac ako 20 percent lacnejšie," spresnila predsedníčka ŽSK.



ŽSK po novom zavádza aj prestupné cestovné lístky a zjednocovanie zliav. Prestupné cestovné lístky doteraz v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji chýbali. "Po novom sa bude dať do 30 minút prestúpiť bez toho, aby cestujúci musel znovu platiť základnú sadzbu cestovného lístka, ale uhradí len prejdené kilometre," priblížila hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. V prvej fáze budú prestupné lístky platné pri platbe dopravnou kartou, neskôr sa rozšíria aj na cestujúcich platiacich v hotovosti.



"Zmenou tarify sa niektorým cestujúcim cestovné mierne zvýši, iným sa zníži. Výrazne však klesne cestovné na dlhšie vzdialenosti, a to po 25. kilometri. Dôvodom, prečo pristupujeme k zmene tarify, je zavedenie integrovanej dopravy, ktoré chceme v prvom štvrťroku budúceho roka," uviedla predsedníčka ŽSK.



V súvislosti s integráciou pripravuje ŽSK aj optimalizáciu cestovných poriadkov. Ich cieľom je zavedenie taktovej dopravy, a to najmä v dopravnej špičke. Tiež rovnomernejší systém obsluhy územia ŽSK verejnou osobnou dopravou a nadväznosť jednotlivých druhov verejnej osobnej dopravy - autobusovej, železničnej aj mestskej hromadnej.