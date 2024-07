Žilinský kraj pripravuje projekt Športového centra pre mládež

Žilina 9. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravuje projekt výstavby Športového centra pre mládež a nádejných športovcov. Na utorkovom tlačovom brífingu o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Nové centrum by malo vzniknúť v areáli Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline a celkové náklady sa odhadujú približne na 5,5 milióna eur.



Športové centrum by malo vzniknúť vo vonkajšom areáli s rozlohou viac ako 14.000 štvorcových metrov. "V súčinnosti so školou sme sa rozhodli tento priestor revitalizovať a prinavrátiť mu pôvodnú funkciu športoviska. Formou verejno-súkromného partnerstva plánujeme vybudovať novú športovú halu so zázemím a parkoviskom a vonkajšie športoviská z dotačných výziev na podporu športu," uviedla Jurinová.



Podľa podpredsedu ŽSK Petra Webera už kraj v súvislosti s výstavbou športovej haly vyhlásil prípravné trhové konzultácie. "Hľadáme partnera, ktorý naprojektuje, postaví a bude určitý čas prevádzkovať športovú halu. V auguste prebehnú konzultácie s potenciálnymi partnermi pri výstavbe haly, vyhlásenie súťaže na výber investora plánujeme v septembri," skonštatoval Weber. Následný proces prípravy projektovej dokumentácie, vybavenia stavebného povolenia a výstavby by mal trvať dva roky.



Projekt počíta s výstavbou viacerých vonkajších športovísk, pribudnúť by mali nové hokejbalové ihrisko, dve multifunkčné ihriská, bežecký ovál, pumptracková dráha, dve ihriská na padel tenis a tri workoutové ihriská. "Pre túto časť športového centra spracovávame projekt pre stavebné povolenie. Stavebné povolenie by sme chceli mať do konca roka tak, aby sme mohli podať žiadosť na Fond na podporu športu, z ktorého by sme chceli túto časť financovať," dodal Weber.