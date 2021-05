ŽSK si vybral v programe Stážuj v kraji prvých 12 vysokoškolákov

Žilina 5. mája (TASR) – Pracovné skúsenosti v Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude počas nasledujúcich troch mesiacov zbierať 12 vysokoškolákov. ŽSK ich podľa hovorkyne Lucie Lašovej vybral v pilotnom programe Stážuj v kraji, ktorý spustil v decembri 2020.



Doplnila, že vysokoškoláci sa mohli uchádzať o pracovné pozície v PR, marketingu a propagácii, právnych záležitostiach a verejnom obstarávaní, ekonomike a správe majetku, regionálnom rozvoji a cestovnom ruchu, kultúre a doprave. "Prijali sme 187 žiadostí o zaradenie do programu. Ukazuje nám to, že mladí ľudia majú len veľmi limitované možnosti, ako si vyskúšať prax vo svojom odbore. Ak však chceme v kraji skutočných odborníkov, musíme im dať šancu učiť sa v reálnom prostredí a presne o to nám ide," vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



ŽSK si v novom koncepte prijímania študentov vytypoval oblasti na základe komunikácie s jednotlivými odbormi a určil presnú náplň práce. "Študenti, ktorí sa na základe životopisu a motivačného listu dostali do užšieho výberu, navyše museli absolvovať aj vstupný prijímací pohovor so svojím nadriadeným. Počas online pohovoru mali šancu predstaviť plány a nápady, ktoré chcú vložiť do svojej práce. Aby kraj motivoval študentov, rozhodol sa stáž prvýkrát honorovať," vysvetlila Lašová.



Študenti strávia v Úrade ŽSK tri mesiace a ak budú úspešní, kraj im stáž môže predĺžiť. "Pracovať vo verejnom sektore nemusí byť strašiakom. Našou métou je ukázať, koľko dôležitej práce pre rozvoj nášho regiónu odvádzame a ako dokážeme meniť veci k lepšiemu. Verím, že si takto vychováme novú generáciu šikovných profesionálov," dodala predsedníčka ŽSK.